CIA Instagram hesabı açtı, kullanıcılar geçmişi hatırlattı

CIA Başkanı Gina Haspel’in teşkilatın ‘halkı eğitmek’ için artık fotoğraf paylaşım platformunda da yer alacağını açıklamasından bir hafta sonra açılan resmi Instagram hesabı açıldı.

CIA’in Perşembe günü aktif olan hesabının ilk paylaşımı da, Haspel’e ait olduğu söylenen masanın fotoğrafı oldu.

View this post on Instagram I spy with my little eye... A post shared by Central Intelligence Agency (@cia) on Apr 25, 2019 at 7:34am PDT

PERUK, HARİTA, İLHAM VEREN SÖZ...

Masada kulaklık, ‘Dünyayı dolaşmak istiyorum’ şeklinde ilham verici bir söz, kırtasiye malzemeleri, bir dizi harita, saat ve nazar boncuğu olduğu görüldü. Sandalyede duran peruk da dikkat çekti. Teşkilat tarafından hazırlanan 'mizansende', Haspel'in 1985'teki ilk CIA rozeti de bir cekete tutturuldu.

Fotoğraf, “I spy with my little eye…” notuyla paylaşıldı. Söz konusu ibare, Türkiye’de sınıflarda veya evlerde oynanan ‘Nesi var?’ oyununda kullanılan ifadelere benziyor. Genelde dil becerilerini geliştirmek için oynanan oyunda önce bir nesne seçiliyor ve onun baş harfi söyleniyor. Çocuklar da bulundukları ortamda o harfle başlayan doğru nesneyi bulmaya çalışıyor.

'FENOMENLERİN MASASINA BENZİYOR'

CIA’in Instagram hesabı sosyal medya kullanıcıları tarafından da farklı tepkilerle karşılandı.

Masanın, CIA Başkanı’ndan ziyade yeni bir iş başlatan girişimcilerin ya da Instagram fenomenlerinin masasına benzediği belirtildi.

© AP Photo / Markus Schreiber Merkel Facebook'tan Instagram'a transfer oldu

Bir kullanıcı, “Bu masanın Gina Haspel’e ait olmasına imkan yok. Kazan dairesine benziyor” diye yazdı.

‘GELECEK SEFERE İŞKENCE VİDEOSU PAYLAŞIRSINIZ DİYE UMUYORUZ’

Fotoğrafa eleştirel yorumlar da yapıldı. Bir kullanıcı CIA’in tepki çeken işkence yöntemi ‘waterboardingi’ (su ile sorgulama) hatırlatarak, “Bir sonraki paylaşımda waterboarding ile ilgili öğretici bir video paylaşırsınız diye umuyoruz, ama çok gizli şeyler de olur” dedi.

Bazı kullanıcılar da CIA'nin 1950-1970 arasında yürüttüğü zihin kontrolü deneyleri ‘MKUltra’ projesine atıfta bulundu. CIA’in 1980’lerde Nikaragua’daki hükümete karşı savaşan kontraları finanse etmek için karıştığı uyuşturucu ticaretini hatırlatanlar da “Kokaini hatırla” gibi yorumlar yaptı. Bazıları da ödedikleri vergilerin daha iyi kullanılması gerektiğini söyledi.

14 BİN TAKİPÇİYİ GEÇTİ

Hesap açıldıktan sadece birkaç saat sonra 14 bin takipçiyi geçti. Hesabın açıklama kısmında, "Biz milletin ilk savunma hattıyız. Başkalarının başaramayacağı şeyleri başarıyor; diğerlerinin gidemediği yerlere gidiyoruz" ifadeleri kullanılıyor. CIA’in Twitter’da yaklaşık 2.6 milyon, Facebook’ta ise yaklaşık 900 bin takipçisi bulunuyor.