Bolu'da 4 yaşındaki çocuğa cinsel taciz iddiası

Bolu'da, 4 yaşındaki erkek çocuğuna cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen 32 yaşındaki Sedat K., delil yetersizliği nedeniyle adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, daha önce işlemiş olduğu cinsel taciz olayında hakkında yakalama kararı olduğu için tutuklandı. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı dosyaya dair gizlilik kararı aldı.