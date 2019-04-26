Ten rengine uygun yara bandı buldu: Gözyaşlarımı zor tutuyorum

ABD’de yaşayan Dominique Apollon ten rengine uygun yara bandı buldu, bunu Twitter’dan “Gözyaşlarımı zor tutuyorum” diye paylaştı. Paylaşıma yorum yağarken; ‘ ten rengi’ olarak tanımlanan pastel boyayı kendisine uyduramadığını söyleyen de oldu, yara bandı kullanmak zorunda kalan oyuncuların bantlarının boyandığını anlatan da…

© REUTERS / Alessandro Bianchi İtalya'da siyahi kadın ten rengi yüzünden işten çıkarıldı

Dünya çapında ırkçılıkla ilgili tartışmalar devam ederken, konuyla ilgili farkındalık yaratmak isteyenler de alışılmış ‘beyaz ırk’ ürünlerine eşitlik getirmeyi sürdürüyor.

Makyaj ürünleri ve ten rengindeki ayakkabılara siyahlara da uyacak tonlar eklenmesi, siyah dansçıları için ten renklerine uygun balerin/balet ayakkabısı üretilmesi gibi girişimlerin ardından bu kez de yara bandı yapıldı.

ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki Oakland kentinde yaşayan 45 yaşındaki Dominique Apollon, kestiği parmağı için yara bandı ararken ten rengine uygun bir tane buldu.

Çok duygulandığını söyleyen Apollon, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Güneş etrafında 45 kere turlamak gerekti ama hayatımda ilk kez kendi ten rengimde bir yara bandına sahip olmanın ne olduğunu biliyorum” diye yazdı.

It's taken me 45 trips around the sun, but for the first time in my life I know what it feels like to have a "band-aid" in my own skin tone. You can barely even spot it in the first image. For real I'm holding back tears. pic.twitter.com/GZR7hRBkJf — Dominique Apollon (@ApollonTweets) 19 Nisan 2019

'​GÖZYAŞLARIMI ZOR TUTUYORUM'

Yara bandının güçlükle fark edildiğini söyleyen Dominique Apollon, “Gerçekten gözyaşlarımı zor tutuyorum” dedi.

Basit bir cismin kendi kimliğiyle ilgili soruları tetiklediğini söyleyen Apollon, şu ifadeleri kullandı: “Bu kadar kompleks duygular yaşayacağımı beklemiyordum. Aidiyet hissettim, değer verilmiş hissettim. Genç halim ve milyonlarca (farklı renkteki) çocuklar, özellikle siyah çocuklar için üzgün hissettim. Ten rengimin hoş karşılanmadığı sayısız yeri hatırlattı. Korkulan, nefret edilen.”

Apollon, ırkçılığa dikkat çekmek isteyen bir sivil toplum örgütünde çalışıyor.

Apollon’un tweeti 96 binden fazla kez paylaşıldı ve 520 binden fazla insan tarafından beğenildi.

OYUNCU BOYEGA: MAKYAJ ARTİSTLERİ YARA BANTLARIMIZI BOYUYOR

Bu tweet, Star Wars filminde Finn karakterini canlandıran oyuncu John Boyega’nın da dikkatini çekti. Film setlerinde sıkça kaza atlattıklarını söyleyen Boyega, yara bandı kullanmaları gerektiğinde makyaj artistlerinin, oyuncuların cilt rengine uydurmak için bandı ‘boyadığını’ anlattı.

Yep! On film sets where we get cuts alot, make up artists have to paint it brown to get you picture ready. — John Boyega (@JohnBoyega) 20 Nisan 2019

'PASTEL BOYANIN TEN RENGİ BİR TÜRLÜ BANA UYMAZDI'

Bir Twitter kullanıcısı da pastel boylarda ‘ten rengi’ olarak adlandırılan tonu hatırlattı: “Çocukken ten rengi boya çok kafamı karıştırırdı. Annem bana en çok uyan boyayı bulmam için elinden gelenin en iyisini yapardı ama, gerçekten işe yaramamasına üzüldüğümü hatırlıyorum.”

Oh, man. The "flesh" crayon confused me so much when I was a kid, & my mom tried her best to help me find the crayon that matched me the best, but I remember being upset that nothing really worked. — Boozy Brown Girl (@BoozyBrownGirl) 20 Nisan 2019

Farklı cilt renklerinde yara bantları bazı ülkede mevcut ancak çoğu insanın bunun farkında olmadığı belirtiliyor.