Beşiktaş - Ankaragücü maçında çocuk istismarına tepki: Futbolcular 1 dakika boyunca topa dokunmadı

Süper Lig’in 30’uncu hafta maçınca Beşiktaş, bugün sahası Vodafone Park’ta Ankaragücü’nü ağırladı.
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Maç saat 19.00’da başlarken, hakemin ilk düdüğünün ardından futbolcular 1 dakika boyunca topa dokunmadı.
Bu sırada taraftarlar da tezahürat yapmayarak sessizliğe büründü. Maçta 2’nci dakikadan itibaren sessizlik bozuldu.
ÇOCUKLARIMIZ İÇİN SESSİZ ÇIĞLIK!— Özgür KARABAT (@OzgurKarabatCHP) April 28, 2019
Beşiktaş ve Ankaragücü futbolcuları hakemin başlama düdüğüne rağmen 1 dakika topa dokunmayıp oyunu başlatmıyorlar.
Çocuklar Gülsün Diye…#ÇocukSusarSenSusma#ÇocukİstismarınaHayır#ÇocukİstismarınaDurDe pic.twitter.com/5jKa77x8Jn
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