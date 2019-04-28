Esenyurt Belediye Başkanı: Sokaklardaki çatlaklar olmadığı için evlerde oturulması ile ilgili bir sorun görünmüyor

Esenyurt Belediye Başkanı Bozkurt, önceki gün ilçede yaşanan çatlaklar ve çökmeye ilişkin açıklamalarda bulundu. Bozkurt, "Sokaklardaki çatlaklar olmadığı için evlerde oturulmasına karşın bir sorun görülmüyor" dedi

© AA / Yasin Aras Esenyurt Belediye Başkanı Bozkurt: 25 civarında apartman tahliye edildi

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, önceki gün ilçede yaşanan çatlaklar ve çökmeye ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Bozkurt, “Sokaklardaki çatlaklar olmadığı için evlerde oturulmasına karşın bir sorun görülmüyor. Kaymakamlığımızı bilgilendirdik, politik olarak vali beyi bilgilendirecekler. Kontrol altında artık evlerine vatandaşların geçmesinde bir sakınca olmadığını sizlerle paylaşmak istiyorum” diye konuştu.

Esenyurt’ta önceki gün cadde ve binada oluşan çatlaklar nedeniyle boşaltılırken, olayın üzerinden geçen 3’üncü günde mahallede bekleyiş sürüyor. Güvenlik amacıyla giriş ve çıkışlarına güvenlik şeridi çekilen caddede polis ve zabıta ekipleri hazırda bekletiliyor.