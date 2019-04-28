Esenyurt Belediye Başkanı: Sokaklardaki çatlaklar olmadığı için evlerde oturulması ile ilgili bir sorun görünmüyor

Bozkurt, “Sokaklardaki çatlaklar olmadığı için evlerde oturulmasına karşın bir sorun görülmüyor. Kaymakamlığımızı bilgilendirdik, politik olarak vali beyi bilgilendirecekler. Kontrol altında artık evlerine vatandaşların geçmesinde bir sakınca olmadığını sizlerle paylaşmak istiyorum” diye konuştu.
Esenyurt’ta önceki gün cadde ve binada oluşan çatlaklar nedeniyle boşaltılırken, olayın üzerinden geçen 3’üncü günde mahallede bekleyiş sürüyor. Güvenlik amacıyla giriş ve çıkışlarına güvenlik şeridi çekilen caddede polis ve zabıta ekipleri hazırda bekletiliyor.
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