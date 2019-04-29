Güney Kıbrıs'ın ilk seri cinayetleri: Rum subayın bir kurbanının cesedi daha bulundu

Güney Kıbrıs'ta, Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO) Subayı Nikos Metaksas'ın işlediği seri cinayetlerin yankıları sürüyor.

Aralarında kadın ve kız çocuklarının olduğu yedi kişiyi öldürdüğünü itiraf eden 35 yaşındaki Metaksas, cinayetleri nasıl işlediğini anlattı. Metaksas, öldürdüğü kadın ve çocukların listesini de polise verdi.

Lefkoşa yakınlarında zanlının gösterdiği bir yerde bir kadının cesedinin bulunmasının ardından kentin 30 kilometre kadar dışındaki bir gölde de Metaksas’ın yedi kurbanından biri olduğu düşünülen, dibe batmış şekilde bavulun içinde bir kadın vücudunun parçaları bulundu.

İTİRAFIN ARDINDAN İNCELEME BAŞLATILDI

Metaksas, kurbanlarından üçünün cesedini bavullara koyup göle attığını itiraf etmesinin ardından, polis bölgede inceleme başlatmıştı.

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Seri cinayetler, Nikos Metaxas’ın, 35 yaşındaki Marry Rose ve altı yaşındaki kızı Sierra Graze Seucalius’un katili olduğunun anlaşılması ile ortaya çıkmıştı.

Bölgeyi gezen iki turist tarafından, 15 Nisan’da Mitsero köyündeki eski maden ocağında çürümüş bir kadın cesedinin bulunmuştu. Cesedin, Mayıs 2018 tarihinde Metaksas’ın evinde temizlikçi olarak çalışan ve kaybolduğu açıklanan Filipin uyruklu Marry Rose’a ait olduğu belirlenmiş; bunun üzerine daha önce gözaltına alınan ve serbest bırakılan subay yeniden sorguya alınmıştı. Metaksas, sorgusu sırasında kadını ve çocuğunu öldürdüğünü itiraf etmişti.

BİR KIZ ÇOCUĞU ARANIYOR

Şu ana kadar öldürülenler arasında, Romanyalı bir kadın ve sekiz yaşındaki bir kız çocuğu bulunuyor. Ayrıca öldürülen kadınlardan birinin Hindistanlı ya da Nepalli olduğu belirtiliyor. Öldürülen bir kadının altı yaşındaki kızının ise kayıp olduğu açıklandı. Kız çocuğunu bulabilmek için araştırmalar sürüyor.

Rum medyası, soruşturma ilerledikçe cinayet sayısının artabileceğini de yazdı. Seri cinayetlerle ilgili soruşturmanın devam ederken İngiliz uzmanlardan yardım istendi.

Yerel medya, yaşanan cinayetleri ilk seri cinayetler olarak belirtti.