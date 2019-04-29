Top oynayan çocuklara sinirlenip av tüfeğiyle rastgele ateş açtı: 2 yaralı

Kütahya'da boş bir alanda top oynayan gençlere gürültü yaptıkları gerekçesiyle tepki gösteren yaşlı adam av tüfeğiyle rastgele ateş açtı. Vücutlarına saçmaların isabet ettiği 15 yaşındaki Binali Parlak ve 14 yaşındaki Buğra Karazeybek yaralandı. Evine kaçan şüpheli gözaltına alındı.

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Kütahya'da bir kişinin, gürültü yaptıkları gerekçesiyle top oynayan çocuklara ateş açması sonucu yaralanan iki çocuk hastaneye kaldırıldı.

Sultanbağı Mahallesi'ndeki boş bir alanda top oynayan çocuklara, yakındaki bir evde oturan K.D. tarafından gürültü yaptıkları gerekçesiyle av tüfeğiyle rastgele ateş açıldı. Olayda vücutlarına tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Binali Parlak ve Buğra Karazeybek yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ÇOCUKLAR TEDAVİ ALTINA ALINDI

Yaralı çocuklar, sağlık ekiplerince Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olaydan sonra evine kaçan şüpheli ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINDAN AÇIKLAMA

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Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı, olayın ardından şüphelinin evine saldırı olduğu şeklindeki haberlerle ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, gürültü yaptıkları gerekçesiyle top oynayan gençlere ateş açan şüphelinin evine saldırı olduğuna ilişkin ulusal ve yerel basında yayımlanan haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtilerek şunlar kaydedildi: "Bugün akşam saatlerinde Kütahya il merkezinde bir şüpheli, parkta top oynayan çocukları gürültü yaptıkları gerekçesiyle sözlü uyarmasının ardından tek kırma tüfekle iki el havaya, bir el de çocuklara doğru ateş etmiştir. İki çocuğun hafif şekilde yaralandığı olayda, çocuklar tedavilerinin ardından taburcu edilmiştir. Şüphelinin evinin önünde her türlü olumsuzluğa karşı ekip bekletilmektedir. An itibarıyla olumsuz bir durum yaşanmamıştır. Gözaltındaki şüpheliyle ilgili adli süreç devam etmektedir. Kamuoyuna saygı ile sunulur."