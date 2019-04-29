İzmir'de aşırı hız cinayeti: Kırmızı ışıkta geçen araç 17 yaşındaki gencin ölümüne sebep oldu

Kazanın ardından sürücü kaçarken, olayı gören diğer sürücüler hemen polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi.
SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI
Polis ekipleri, olay yerinden kaçan sürücü B.K'yi yaptıkları çalışma sonrası gözaltına aldı. Emniyette işlemleri tamamlanan sürücü, adliyeye sevk edildi.
Cenaze törenine; Gaziemir Belediye Başkanı CHP'li Halil Arda, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) temsilcileri, Yolbilir ailesi ile yakınları ve genç kızın okul arkadaşları katıldı. Anne Firdevs Yolbilir'in fenalaştığı için cenazeye katılamadığı öğrenilirken, istinaf mahkemesinde yazı işleri müdürü olan baba Eyüp Yolbilir de kızının tabutunu görünce gözyaşı döktü. Yolbilir'in cenazesi, kılınan namazın ardından götürüldüğü Sarnıç Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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