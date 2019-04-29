İzmir'de aşırı hız cinayeti: Kırmızı ışıkta geçen araç 17 yaşındaki gencin ölümüne sebep oldu

İzmir'in Gaziemir ilçesinde aşırı süratli bir şekilde kırmızı ışıkta geçen otomobil, karşıdan karşıya geçmek isteyen 17 yaşındaki Bürge Yolbilir'e çarptı. Kazanın ardından kaçan sürücü gözaltına alınırken, 17 yaşındaki genç ise hayatını kaybetti.

© AA / Hüseyin Burak Demirer Asker uğurlama konvoyunda trafik kazası: 3 yaralı

İzmir'in Gaziemir ilçesinde Karabağlar istikametinden Gaziemir yönüne seyreden 32 AY 197 plakalı otomobil, süratli bir şekilde kırmızı ışıkta durmayarak devam etti. O sırada yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen Bürge Yolbilir'e çarpan otomobil, 17 yaşındaki genci metrelerce ileriye fırlattı.

Kazanın ardından sürücü kaçarken, olayı gören diğer sürücüler hemen polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan sürücü B.K'yi yaptıkları çalışma sonrası gözaltına aldı. Emniyette işlemleri tamamlanan sürücü, adliyeye sevk edildi.

Hayatını kaybeden Yolbilir'in cenazesi, ailesi tarafından teslim alındı ve Aktepe Mahallesi'ndeki Hacı Fevzi Baba Camisinde cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze törenine; Gaziemir Belediye Başkanı CHP'li Halil Arda, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) temsilcileri, Yolbilir ailesi ile yakınları ve genç kızın okul arkadaşları katıldı. Anne Firdevs Yolbilir'in fenalaştığı için cenazeye katılamadığı öğrenilirken, istinaf mahkemesinde yazı işleri müdürü olan baba Eyüp Yolbilir de kızının tabutunu görünce gözyaşı döktü. Yolbilir'in cenazesi, kılınan namazın ardından götürüldüğü Sarnıç Mezarlığı'nda toprağa verildi.