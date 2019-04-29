Kayıt
13:25 29 Nisan 2019
Canlı Yayın
    Arama

    Daniel Craig: Benden sonra James Bond bir kadın tarafından canlandırılmalı

    twitter.com / @007
    Yaşam
    URL'yi kısaltın
    0 0 0

    İngiliz oyuncu Daniel Craig, James Bond karakterinin kendisinden sonra bir kadın tarafından canlandırılması gerektiğini söyledi. Craig, "Bence herkes rol için düşünülmeli. Kadınlar da, Afrikalı Amerikalılar da” dedi.

    © REUTERS / GILBERT BELLAMY
    Yapımcılar da açıkladı: Daniel Craig 5. kez James Bond olacak
    Hayranlarının karşısına beşinci kez James Bond olarak çıkmaya hazırlanan İngiliz aktör Daniel Craig, kendisinden sonra bir kadın oyuncunun ünlü ajan karakterine hayat vermesini destekledi.

    İngiliz yayın kuruluşu The Mirror’a konuşan Craig, rolün genişletilmesi gerektiğini savundu ve “Bence herkes düşünülmeli. Kadınlar da, Afrikalı Amerikalılar da” dedi.

    Değişen toplumsal davranışlara vurgu yapan Craig ayrıca ‘kadınlaştırılmış’ James Bond karakterinin gelecek filmlerde çok daha farklı şekilde tasvir edilebileceğini savundu.

    'BİLEKLERİMİ KESERİM YİNE DE BOND OLMAM' DİYORDU

    Craig daha önce "Tekrar James Bond olmaktansa, bileklerimi keserim" diyordu. Ancak bir kez dah ünlü ajan karakterine hayat verecek.

    Önceki ‘Bond kızlarından’ Madeline Smith de bu konuyu gündeme getirmişti ve karakterin bir gün bir kadın tarafından canlandırılacağını düşündüğünü söylemişti.

    Michael Jackson
    © AP Photo / File
    Michael Jackson, ilk siyah James Bond olmak istemiş
    Smith, “Nihayetinde bir kadının, bir genç kızın, bir hanımefendinin James Bond karakterini canlandırmaması için ortada bir sebep göremiyorum” demişti.

    SENARYO EKİBİNE KADIN İMZASI

    Karaktere dair tartışma sürerken, ekibin erkek egemen durumun kıracak bir gelişme de yaşandı.

    Son Bond filmi için, komedi-drama dizisi Fleabag’in yaratıcısı Phoebe Waller-Bridge’in de senaryo ekibine katıldığı belirtildi. Adı henüz açıklanmayan filmin 2020 yılında nisan ayında vizyonda olması bekleniyor.

    YAPIMCI: DAHA FAZLA KADIN KARAKTER YARATALIM, BOND ERKEK KALMALI

    Tüm bunlar yaşanırken James Bond filminin yapımcısı Barbara Broccoli ise, ajan karakterinin ‘erkek’ olarak kalması gerektiğini savundu.

    Alex Younger
    © Fotoğraf : Twitter
    MI6: James Bond'un yardımcısı 'Q' gerçek hayatta bir kadın
    Guardian gazetesine konuşan Broccoli, “Bond bir erkek. Erkek olarak yazılmış ve bence büyük ihtimalle erkek olarak kalacak ve bu iyi. Erkek karakterleri kadın yapmak zorunda değiliz. Daha fazla kadın karakter yaratalım ve bu kadın karakterlere uyan hikâyeler yazalım” dedi.

    KAÇIRILAN BİLİM İNSANINI KURTARACAK

    Serinin 25’incisi olacak son filmde izleyiciler James Bond’u teşkilattan ayrılmış, Jamaika’da sakin bir hayat sürerken görecek. Ancak bu tatil, CIA’den arkadaşı Felix’in onu arayıp yardım istemesiyle son bulacak. Bond’un görevi bu kez kaçırılmış bir bilim insanını kurtarmak olacak.

    Filmin kötü adamı ise, Bohemian Rhapsody'de Freddie Mercury rolüyle Oscar kazanan Rami Malek olacak.

    Etiketler:
    Rami Malek, senaryo, Phoebe Waller-Bridge, Barbara Broccoli, erkek, kadın oyuncu, Ajan, film, Daniel Craig, James Bond
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Bilim insanları üç boyutlu yazıcıya transparan organ üretti
    Bilim insanları üç boyutlu yazıcıyla transparan organ üretti
    Karikatür
    Rus İstihbarat Direktörü: Batı, kendisinin belirlemiş olduğu ilkeleri ihlal ediyor
    Çernobil
    Facianın üzerinden 33 yıl geçti: Çernobil bugün de tehlikeli mi?
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet