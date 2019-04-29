Muhabbetin kalesine dini müdahale: Papa berberlerden dedikodu yapmamalarını istedi

Toplumsal dedikodu ihtiyacını karşılamanın da ustası olan kuaförler, Vatikan'da ağırlanmanın bedelini Papa Francis'ten dedikoduyla mücadele vaazı dinleyerek ödedi.

© REUTERS / VATICAN MEDIA Papa, barış için Güney Sudanlı liderlerin ayağını öptü

Berberler, kuaförler, saç tasarımcıları ve güzellik uzmanlarını Vatikan'da ağırlayan Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, onlara nasihatte bulunmayı da ihmal etmedi.

'İYİLİK GÜZELLİKTEN KONUŞUN'

Kadınların dedikodu merkezi, erkek muhabbetinin kalesi kabul edilen kuaförlerde zanaat eyleyenlere "Mesleğinizi Hıristiyan tarzında icra edin" diye seslenen Papa, "Müşterilere kibar, nazik ve seceven davranın, onlara hep güzel birşeyler söyleyin, cesaret verin" tavsiyesinde bulundu.

Saçlara kesip biçip şekil vermekten manikür-pedikür-ağdaya uzanan zorlu işlerle uğraşanlardan "Çalışma ortamınıza kolaylıkla sızabilecek dedikodunun cazibesine kapılmayın" talebinde bulunan ilk Latin Amerikalı ve Cizvir Papa, onlardan hami azizleri olan Perulu Martino de Porres'in izinden gitmelerini de istedi.

'AZİZ' BERBERİN 'MUCİZELERİ'

Katolik Kilisesi'nde 16. yüzyılda yaşamış bir berber-cerrah olan De Porres'in havaya yükselme, aynı anda iki yerde olma, bir dokunuşla şifa dağıtma, hayvanlarla konuşma gibi mucizeler gerçekleştirdiğine inanılıyor.

Melezlerin, hancıların ve kamu sağlığı çalışanlarının da hamiai kabul edilen Aziz De Porres, 5 asır önce Lima'da saç kesmekten ampütasyona ve kan almaya dek pek çok ihtiyacı karşılıyordu.

2015 yılında Vatikan'ın Aziz Petrus Meydanı'nda evsizler için bir berber ve hamam işletmesi açmış olan Papa Francis, bu çok eski ve renkli mesleğin erbabına "Profesyonel çalışmalarınızda hep doğru davranarak toplumun ortak çıkarlarına olumlu katkıda bulunabilirsiniz" diye öğüt verdi.