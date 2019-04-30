Nepal'de 'tanımlanamayan' hastalık: 10 ölü

Nepal'in başkenti Katmandu'nun batısında yer alan Humla ilçesinde tanımlanamayan bir hastalık nedeniyle 10 kişi hayatını kaybetti.

© AP Photo / Abbas Dulleh Nijerya'da salgın hastalıklar 156 can aldı

Nepal'de yerel makamlar, başkent Katmandu'nun batısında yer alan Humla ilçesinde 10 kişinin tanımlanamayan bir hastalık nedeniyle hayatını kaybettiğini bildirdi.

Bölge sorumlusu Humlam Dholakhraj Dhakal, 200 kişinin tanımlanamayan bir hastalıktan rahatsızlandığını, 10'unun ise hayatını kaybettiğini söyledi.

Dhakal, "Ölenlerin çoğu yaşlı ve çocuklar" diyerek ilçeye bağlı uzak köylerde yaşayanların neredeyse her yıl tanımlanamayan hastalık salgınından etkilendiğini bildirdi.

Yerel yönetimin hastalığı kontrol altına almak için ilçe merkezine birkaç sağlık merkezi kurduğunu söyleyen Dhakal, "Doktorlar hastalarına tedaviyi başlattı ve hastalığın yakında kontrol altına alınmasını bekliyoruz" dedi.