Tyrion Lannister'ın 'ikizi' konuştu: Hayalim bir filmde oynamak ve onunla tanışmak

Bir restoranda garsonluk yapan 26 yaşındaki genç, kendisi ve Peter arasındaki benzerlik Facebook ve çeşitli medya organlarında yer almaya başlayınca neredeyse tüm dünyaya nam saldı.
Pakistan's #TyrionLannister, #RoziKhan has taken social media by storm for his uncanny resemblance to US actor #PeterDinklage. #GoThttps://t.co/vXmMcrJbKZ pic.twitter.com/Oyraz7JO1P— Images (@dawn_images) April 30, 2019
Birçok platformda 'Peter'in ikizi' olarak bahsedilen Khan, Reuters'a yapıtığı açıklamada "İlk önce bana Peter Dinklage diye seslenmeye başladılar, sonra diziyi izledim. Ardından yavaş yavaş ünlü olmaya başladım" dedi.
"Hayalim bir filmde oynamak ve onunla (Peter Dinklage) tanışmak" diyen Khan ile Dinklage arasında fiziksel benzerlikler de bulunuyor.
Zaman zaman çalıştığı restoranda fotoğraf taleplerine yetişemeyen Khan'ın boyu da Dinklage gibi 1.35.
Meet Rozi Khan, a waiter from Pakistan who bears an uncanny resemblance to 'Game of Thrones' actor Peter Dinklage pic.twitter.com/zDBkE3X7NE— Reuters Top News (@Reuters) April 30, 2019
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