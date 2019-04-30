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18:36 30 Nisan 2019
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    Spice Girls

    Rus ‘babuşka’ nakış modasını yeni bir aşamaya taşıyor: Spice Girls de işlemelerinde

    © AP Photo / Lennox McLendon
    Yaşam
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    Hayvanlar, İncil’den kesitler, Spice Girls kızları, Rusya’da yaşayan 81 yaşındaki Alşiçeva’nın yetenekli ellerinde bir sanat eserine dönüşüyor. Rus babuşka (nine), nakış modasını yeniden canlandırıyor.

    Nakışların eski moda ve sıkıcı olduğunu düşünüyorsanız Rusya’da yaşayan 81 yaşındaki Yuliya Aleşiçeva’nın Instagram hesabı, fikrinizi değiştirebilir. Zira demans hastalığı ile savaşan Rus babuşka, nakışları yeniden moda haline getirebilir.

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    Girl from 1938 & embroideries (@girl_from_1938)'in paylaştığı bir gönderi ()

    Aleşiçeva’nın @girl_from_1938 kullanıcı isimli Instagram hesabında işlediği kediler, kadınlar ve İncil kesitlerinden ilhamla yapılmış çalışmaları bulunuyor. Aleşiçeva’nın Spice Girls kızlarının dahi yer aldığı birbirinden renkli çalışmaları mevcut. Ayrıca her birinin yapımı yaklaşık iki buçuk ay alıyor.

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    Girl from 1938 & embroideries (@girl_from_1938)'in paylaştığı bir gönderi ()

    Yuliya’nın torunu Yan Gorkunov tarafından yönetilen Instagram hesabında, her bir çalışmaya dair İngilizce ve Rusça açıklamalar da yer alıyor. Aynı zamanda Yan, çektiği hikayelerle hem takipçilerinin sorularını yanıtlıyor hem de babuşka’sının hayatından kesitler paylaşıyor.

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    Girl from 1938 & embroideries (@girl_from_1938)'in paylaştığı bir gönderi ()

    Bir Sovyet köyü olan Spirovo’da 1938 yılında dünyaya gelen Yuliya hiç sanat eğitimi almamış, ancak bu onun için hiç de sorun teşkil etmiyor. Instagram hesabında yer alan açıklamalardan biri şöyle: “Huzurlu ve keyifli bir iş yapmaya duyduğu heves ve tutku, yaşına rağmen nakış işini sürdürmesini sağlıyor. Sanatta yaşın önemi yoktur, zira sanat asla yaşlanmaz.”

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    Girl from 1938 & embroideries (@girl_from_1938)'in paylaştığı bir gönderi ()

    Diğer yandan Yuliya nakış sanatına yalnızca beş sene evvel başlamış. Hayatının büyük bir kısmını geçirdiği köy evi yerle bir olduktan sonra nakış işi, zorlu bir sürece giren Yuliya’nın yardımına koşmuş. Yan’a göre de nakış işlemek, büyükannesine endişelerinden sıyrılma fırsatı tanıyor.

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    The handmade embroidery shows Judith who cut off the head of the sleeping commander Holofernes./ На вышивке ручной работы изображена Джудит, отрубившая голову спящему командиру Олоферну./ Judith est brodée à la main. Elle a coupé la tête au commandant endormi Holofern. / Handgefertigte Stickereien zeigen Judith, die dem schlafenden Kommandanten Holofern den Kopf abgehackt hat. / Ricami fatti a mano raffigurano Judith, che ha tagliato la testa al comandante addormentato Holofern. #handmadeart #embroideryart #embroidery #news #artnews #вышивка #art #шедевр #masterpiece #artnevergetsold #judith #prado #juliaaleshicheva #hermitage #embroideryart #exhibition #вышивка #арт #выставка #искусство #новоеискусство #художник #girlfrom1938

    Girl from 1938 & embroideries (@girl_from_1938)'in paylaştığı bir gönderi ()

    Yuliya, sosyal medyada aldığı yorumları okumaktan hoşlanıyor. Olumlu geri dönüşler ise ona daha çok üretmesi için ilham veriyor. Yan babuşka’sının mektup almaktan çok hoşlandığını takipçileriyle paylaşarak, St. Petersburg’daki adresine mektup göndermeleri için onları teşvik ediyor.

    Etiketler:
    Sanat, Nine, Spice Girls, Babuşka, Rusya
    Topluluk kurallarıTartışma
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