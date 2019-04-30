Rus ‘babuşka’ nakış modasını yeni bir aşamaya taşıyor: Spice Girls de işlemelerinde

Nakışların eski moda ve sıkıcı olduğunu düşünüyorsanız Rusya’da yaşayan 81 yaşındaki Yuliya Aleşiçeva’nın Instagram hesabı, fikrinizi değiştirebilir. Zira demans hastalığı ile savaşan Rus babuşka, nakışları yeniden moda haline getirebilir.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Girl from 1938 & embroideries (@girl_from_1938)'in paylaştığı bir gönderi ( 13 Mar, 2019, 12:19öö PDT )

Aleşiçeva’nın @girl_from_1938 kullanıcı isimli Instagram hesabında işlediği kediler, kadınlar ve İncil kesitlerinden ilhamla yapılmış çalışmaları bulunuyor. Aleşiçeva’nın Spice Girls kızlarının dahi yer aldığı birbirinden renkli çalışmaları mevcut. Ayrıca her birinin yapımı yaklaşık iki buçuk ay alıyor.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Girl from 1938 & embroideries (@girl_from_1938)'in paylaştığı bir gönderi ( 8 Mar, 2019, 10:38öö PST )

Yuliya’nın torunu Yan Gorkunov tarafından yönetilen Instagram hesabında, her bir çalışmaya dair İngilizce ve Rusça açıklamalar da yer alıyor. Aynı zamanda Yan, çektiği hikayelerle hem takipçilerinin sorularını yanıtlıyor hem de babuşka’sının hayatından kesitler paylaşıyor.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Girl from 1938 & embroideries (@girl_from_1938)'in paylaştığı bir gönderi ( 11 Şub, 2019, 12:46ös PST )

Bir Sovyet köyü olan Spirovo’da 1938 yılında dünyaya gelen Yuliya hiç sanat eğitimi almamış, ancak bu onun için hiç de sorun teşkil etmiyor. Instagram hesabında yer alan açıklamalardan biri şöyle: “Huzurlu ve keyifli bir iş yapmaya duyduğu heves ve tutku, yaşına rağmen nakış işini sürdürmesini sağlıyor. Sanatta yaşın önemi yoktur, zira sanat asla yaşlanmaz.”

Bu gönderiyi Instagram'da gör Girl from 1938 & embroideries (@girl_from_1938)'in paylaştığı bir gönderi ( 3 Oca, 2019, 6:21öö PST )

Diğer yandan Yuliya nakış sanatına yalnızca beş sene evvel başlamış. Hayatının büyük bir kısmını geçirdiği köy evi yerle bir olduktan sonra nakış işi, zorlu bir sürece giren Yuliya’nın yardımına koşmuş. Yan’a göre de nakış işlemek, büyükannesine endişelerinden sıyrılma fırsatı tanıyor.

Yuliya, sosyal medyada aldığı yorumları okumaktan hoşlanıyor. Olumlu geri dönüşler ise ona daha çok üretmesi için ilham veriyor. Yan babuşka’sının mektup almaktan çok hoşlandığını takipçileriyle paylaşarak, St. Petersburg’daki adresine mektup göndermeleri için onları teşvik ediyor.