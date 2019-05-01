ABD'li şarkıcı Miles: Bugün bir dünya lideriyle tanıştım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Müslüman olduğu için ABD'li şarkıcı Della Miles'ı tebrik etti. Miles, "Bugün bir dünya lideriyle tanıştım. Türkiye başkanının elini sıktığım, güzel, sıcakkanlı First Lady ile kucaklaştığım için çok heyecanlıyım" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar'ın kurucuları arasında yer aldığı ve başkan yardımcısı olduğu KADEM'in (Kadın ve Demokrasi Vakfı) İstanbul'da bir otelde düzenlenen çalıştayının son gününe katıldı.

Sabah'tan Ömer Karahan'ın haberine göre Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Müslüman olan Della Miles'ın da Sheraton Grand Otel İstanbul'da kaldığını öğrendi. Erdoğan, tanışmak istediği Miles'i davet etti. Erdoğan, Della Miles'ı Müslüman olduğu için tebrik etti.

ABD'li şarkıcı, görüşme sonrası duygularını şöyle anlattı:

"Bugün bir dünya lideriyle tanıştım. Türkiye başkanının elini sıktığım, güzel, sıcakkanlı First Lady ile kucaklaştığım için çok heyecanlıyım."