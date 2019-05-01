Kayıt
11:27 01 Mayıs 2019
Canlı Yayın
    Arama

    Tayland'da mağara mahsur kalan futbolcuların öyküsü Netflix dizisi oluyor

    © REUTERS / SOE ZEYA TUN
    Yaşam
    URL'yi kısaltın
    0 0 0

    Netflix, geçen yıl Tayland’da bir mağarada mahsur kalan futbolcu çocukların kurtarılış öyküsünü mini dizi olarak çekmeye hazırlanıyor.

    Tayland'da Tham Luang Nang Non mağaralar sisteminde mahsur kalan çocuklara ulaşıldı.
    © REUTERS / Soe Zeya Tun
    Tayland'da mağarada kaybolan çocuk futbol takımı 9 gün sonra sağ bulundu
    Tayland’da bir mağarada iki haftadan uzun bir süre mahsur kalan Wild Boars (Yaban Domuzları) futbol takımının 12 oyuncusu ve takım kaptanlarının öyküsü mini dizi olacak.

    Netflix, neredeyse tüm dünyanın seferber olduğu kurtarma öyküsünü ekranlara taşıyacak. Dizinin yönetmenliği ‘Crazy Rich Asians’ ile tanınan Jon M. Chu ve Nattawut ‘Baz’ Poonpiriya yapacak.

    Netflix’ten Erika North, “Hikâye, dünyanın farklı yerlerinden, farklı hayatlarından insanları birleştiren evrensel ve yerel temalar içeriyor. Tayland, Netflix için önemli bir market. Yerelde ilham kaynağı olan ve tüm dünyada yankı uyandıran bu öyküyü hayata geçirmek için sabırsızlanıyoruz” dedi.

    Grubun cumartesi günü Tham Luang Nang Non mağarasına yaptığı ziyaretin ardından çocuklarından hala haber alamayan ailelerin endişeli bekleyişleri sürüyor. 11 ila 16 yaşlarındaki 12 çocuk ve 25 yaşındaki antrenörleri, cumartesi günü yaptıkları maçın ardından Tham Luang Nang Non mağarasına yaptıkları gezide kaybolmuştu.
    © REUTERS /
    Tayland, mağarada kaybolan 12 çocuk ve antrenörlerinden iyi haber bekliyor
    5
    Takımla birlikte mahsur kalan yardımcı antrenör Ekapol ‘Ake’ Chanthawong da, “Hikâyemizin yeniden anlatılması, Tayland’dan ve dünyanın her yerinden bir araya gelen insanların, kurumların imza attığı bu gerçek mucize için bir teşekkür fırsatı olacak, buna minnettarız” ifadelerini kullandı.

    17 GÜN SONRA KURTARILDILAR

    Geçen yıl temmuz ayında Yaşları 11 ile 16 arasında değişen takım üyeleri ve 25 yaşındaki kaptanları, Chiang Rai'deki mağaraları keşfe çıktığı sırada sağanak yağışların tünelleri kapatması sonucu, mağaralardan birinde mahsur kalmıştı.

    Çocuklar için Tayland donanması özel timleri ile ABD, İngiltere, Avustralya ve Çin'den uzmanların katıldığı uluslararası operasyon yürütülmüştü. Çocuklar, 17 günlük çalışma sonrasında kurtarılmışlardı.

    Eski Tayland donanması dalgıcı Saman Gunan ise kurtarma çalışmaları sırasında Tham Luang'daki hava tankı götürdüğü bir mağaradan dönerken bilincini kaybetmiş ve yaşamını yitirmişti.

    Bugüne kadar kurtarılış öyküsünü anlatan iki kitap basıldı. Taylandlı İngiliz yönetmen Tom Waller'ın, kurtarma operasyonunun hemen ardından başladığı ‘Mağara’ isimli filminin de çekimleri bitti.

     

     

     

     

    Etiketler:
    Kurtarma, Dizi, Netflix, Wild Boars, futbol takımı, Mahsur kalma, mağara, Tayland
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Japonya’da yeni imparatorun ilk günü
    Karikatür
    Varşova ve Washington, Polonya’daki ABD askeri sayısını artırma konusunda anlaştı
    İnfografik
    S-400 Triumf Hava Savunma Sistemi ve MIM-104 Patriot
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet