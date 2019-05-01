Game of Thrones yıldızının 'ikizi' reklamlarda rol almaya başladı

Pakistan'da bir restoranda garsonluk yaparken çekilen fotoğrafının ardından Game of Thrones dizisinde Tyrion Lannister'ı canlandıran aktör Peter Dinklage'a benzerliği sebebiyle ün kazanan Rozi Khan, bir yemek teslimat şirketinin reklamlarında rol almaya başladı.

​Kısa sürede resmi sosyal medyada çokça paylaşılan Khan, teslimat şirketi Cheetay'ın reklamında "Tyrion Lannister'a benzeyen bir adamı" oynuyor.

Sosyal medyada kısa sürede viral olan reklamda Khan'ın, çeşitli restoranlarda yemek yediği görülüyor. Reklamda Game of Thrones'a da atıf yapılıyor.

Khan, Reuters'a verdiği röportajda "İlk önce bana Peter Dinklage diye seslenmeye başladılar, sonra diziyi izledim. Ardından yavaş yavaş ünlü olmaya başladım" demiş ve en büyük hayalinin bir filmde oynamak olduğunu söylemişti.