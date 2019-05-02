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11:51 02 Mayıs 2019
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    Dünyada bir ilk: Drone ile taşınan böbrek başarılı bir şekilde nakledildi

    © AFP 2019 / HO
    Yaşam
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    ABD'nin Maryland eyaletinde ilk kez drone ile taşınan bir böbrek başarılı bir şekilde hastaya nakledildi. Sekiz yıldır diyalize giren hastaya böbreğin ulaştırılması sadece 5 dakika sürdü.

    Doktor
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    Baltimore kentindeki Maryland Medikal Merkezi'nde sekiz yıldır diyalize giren 44 yaşındaki bir hastaya, bağışçıdan alınan ve drone ile taşınan böbrek nakledildi.

    BBC Türkçe’nin aktardığına göre böbrek hastası kadın, "Bu olay müthiş. Yıllar önce, bu aklımıza bile gelmeyen bir şeydi" yorumunu yaptı.

    SADECE BEŞ DAKİKA SÜRDÜ

    Böbreğin Baltimore’daki hastaneye ulaştırılması sadece beş dakika sürdü.

    Bir organ, bağışçıdan alındıktan sonra ne kadar hızlı nakledilirse operasyon da o kadar başarılı oluyor.

    Genelde alınan organlar ticari ya da kiralık uçaklarla hastanelere teslim ediliyor. Ancak bazen yoğun hava trafiği ve hava şartları, organın zamanında yetiştirilmemesine yol açıyor.

    drone
    © REUTERS / Dado Ruvic
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    ABD’deki organ nakillerinden sorumlu Organ Paylaşımı Birleşik Ağı'nın verilerine göre, bağışçıdan alınan organların yüzde 1,5'i hedefteki hastaya ulaştırılamıyor. Yüzde 4'ünün de hastaya ulaşması birkaç saat gecikiyor.

    DRONE EN HIZLI, GÜVENİLİR VE UCUZ YÖNTEM 

    Drone tasarımcıları, insansız hava araçlarıyla yapılan teslimatın çok yakında organ naklinde en hızlı, güvenilir ve en ucuz yöntem haline geleceğini söylüyor.

    Başarılı geçen bu tarihi nakil için çalışmalar Maryland Üniversitesi Tıp Okulu ve Maryland Yaşayan Miras Kurumu'nda yapıldı. Bu kurum, organ ve doku bağışı ile nakil işlemlerine yardımcı olan ve kâr etmeyen bir kurum olarak biliniyor.

    ÖNCE KAN TÜPLERİ TAŞIYARAK TEST ETTİLER

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    © AP Photo / Mark Baker
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    Nakil öncesinde organların bekletildiği çözelti, kan tüpleri ve bazı başka tıbbi materyaller aynı şekilde taşınarak testler yapıldı.

    Ulaştırılan organın yol boyunca izlenmesi ve korunması için yüksek teknoloji içeren özel bir cihaz da tasarlandı. Ayrıca yedek pervaneler, motorlar, bataryalar, güç dağıtım panosunun yanı sıra droneun düşmesi ihtimaline karşı bir paraşüt sistemi güvenlik önlemi olarak alete yerleştirildi.

    Testlerin yapıldığı laboratuvarın direktörü Anthony Pucciarella, "Gereğinden çok daha fazla cihaz ürettik, çünkü yükün taşınması için mümkün olan her şeyi yapmak istedik” dedi.

    Maryland Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı A. James Clark ise, "Bu büyük buluş, sadece mühendislik açısından bakıldığında şaşırtıcı olduğu kadar, daha büyük bir amaç söz konusu. Bu teknolojiyle ilgili değil, bu insan hayatını geliştirmekle ilgili" ifadelerini kullandı.

    Etiketler:
    insansız hava aracı, Organ, diyaliz, Böbrek nakli, böbrek, Drone, Baltimore, Maryland, ABD
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