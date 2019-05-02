Kayıt
11:51 02 Mayıs 2019
Canlı Yayın
    Arama

    Türkiye'nin en iyi işverenleri belli oldu

    © DHA /
    Yaşam
    URL'yi kısaltın
    0 0 0

    Şirket analizi yapan ve onlar için çözümler üreten Great Place to Work Enstitüsü, ‘Türkiye’nin En İyi İşverenleri’ni açıkladı. 179 şirketten 96 bin 269 çalışanın temsil edildiği bir araştırma sonucu belirlenen çalışan odaklı yönetim anlayışı ile insani dokunuşu yüksek kurum kültürüne sahip 31 şirket ödül almaya hak kazandı.

    Şirket analizi yapan ve onlar için çözümler üreten Great Place to Work Enstitüsü, ‘Türkiye’nin En İyi İşverenleri’ni açıkladı. 179 şirketten 96 bin 269 çalışanın temsil edildiği bir araştırma sonucu belirlenen çalışan odaklı yönetim anlayışı ile insani dokunuşu yüksek kurum kültürüne sahip 31 şirket ödül almaya hak kazandı.

    Ekonomi raporu
    © Sputnik /
    Kıdem tazminatı fonu ne getirir, ne götürür?
    92 şirketin aday olduğu araştırmada çalışmada güvenilirlik, saygı, hakkaniyet, gurur ve takım ruhu gibi beş Great Place to Work felsefesine ait boyut analiz edildi. Ayrıca insan yönetimi uygulamaları ve çalışanların değerlendirmeleri esas alındı. Ödüller, çalışan sayısına göre beş kategoride verildi.

    Düzenlenen törenle sahiplerini bulan ödül törenine iş dünyasından çok sayıda isim katılım gösterdi. En iyi işverenlerinin açıklandığı listede, “20-50 Best Small Workplaces” kategorisinde Udemy birinci sırada yer aldı. İkinci Vector Barkod ve Bilgi Teknolojileri olurken, üçüncü sıraya Inspark, dördüncü sıraya Pixery yerleşti. 50-250 çalışan sayısı kategorisinde birinciliği Gittigidiyor/eBay ipi göğüslerken, ikinci Magna Gümrük Müşavirliği, üçüncü Johnson Wax oldu. Dördüncü Borlease Otomotiv, beşinci Viessmann oldu. Altıncı sırada Adesso, yedinci sırada Paksoy Avukatlık yer aldı.

    250-500 çalışan sayısı kategorisinin ilk sırasında AbbVie yer alırken, ikinci Magna Seating Türkiye, üçüncü Novartis oldu. Organik kimya dördüncü, Astra Zeneca beşinci, SOCAR altıncı sıradan listeye girdi. Stackpole International yedinci olurken, Döhler Gıda sekizinci, Servier dokuzuncu oldu. 500-2000 çalışan sayısı kategorisinde Sahibinden.com ilk sıradan listede yer aldı. Glaxo Smith Kline ikinci, 3M üçüncü olarak ödül almaya hak kazandı. Atasun Optik, dördüncü, MAPFRE Sigorta beşinci, Tavuk Dünyası altıncı, STAR Rafineri ise yedinci oldu. 2.000 ve üzeri çalışan sayısı kategorisinde birinciliğe, Hilton layık görüldü. Kuveyt Türk Katılım Bankası bu kategorinin ikincisi, Albaraka Türk Katılım Bankası üçüncüsü, Petkim ise dördüncü oldu.

    KADIN ÇALIŞANLAR İÇİN FARK YARATAN ŞİRKETLER

    Recep Tayyip Erdoğan
    © AA / Ahmet Bolat
    Erdoğan'dan kıdem tazminatı açıklaması: Kimsenin mağdur edilmesini istemiyoruz, bu işin üç ayağı var
    Magna Seating, Udemy ve Johnson Wax “Great Place to Work ForALL” ödülü aldı. “Best Workplaces for Woman” özel ödülünü Novartis, GittiGidiyor/eBay ve AstraZeneca İlaç aldı. EVP (Employee Value Proposition - Çalışan Değer Önermesi) özel ödülü Magna Gümrük Müşavirlik, Novartis ve GittiGidiyor/eBay şirketlerine verildi.  5. yıl Özel Ödülleri AbbVie ve GittiGidiyor/eBay tarafından alındı.

    “Yaşam Boyu Öğrenme” özel ödülü Sahibinden.com, “İş-Yaşam Dengesi” özel ödülü Abbvie, “Diversity” özel ödülü GittiGidiyor/eBay, “İnsan Kaynaklarında Dijital Dönüşüm” özel ödülü Albaraka Türk Katılım Bankası ve Novartis taafından alındı. AstraZeneca ve MAPFRE “Toplumsal Paylaşım” özel ödülüne layık görülürken, Organik Kimya “Çalışan Sağlığı ve İş Güvenliği” özel ödülü almayı başardı.

    Kuveyt Türk Katılım Bankası “Finans” Abbvie “Pharma”, Udemy “IT”, Magna Seating Türkiye “Üretim”, Viessmann ise “Ege’nin En İyi İşvereni” ödülünü aldı.

    ŞİRKETLER GELECEĞE HAZIR MI?

    Şirketleri dönüşüme ve geleceğe hazırlamaya çalıştıklarını ifade eden Great Place to Work Türkiye Genel Müdürü Eyüp Toprak, “Asıl yaptığımız şey güven algısını ölçümlemek. Yönetici-çalışan, çalışan-iş ve çalışanlara arasındaki ilişkilere bakarak güven algısına odaklanıyoruz. Bir de takım arkadaşlarıyla değerlendiriyoruz. Bu analiz o kadar detaylı çıkıyor ki 24 konuda raporlama yapabiliyoruz. Şirketleri kültürel dönüşüme hazırlamaya gayret ediyoruz. İnsanların dijitalleşme ile şirketlerinin ileride nerede olacağı yönünde endişeleri var. Bunun için fazla para harcamadan önce dinlemek, en iyi hazırlık. Çalışanları, yöneticileri tüm kalbinizle dinlemeniz, istişare becerilerini artırmanız gerekiyor. Tartışın. Sorunlar her zaman olabilir ama sorunu çözme kabiliyeti olması lazım. Türkiye’de maalesef şikâyet ve kıyaslama kültürü var. Sorumluluk almaya geldiğimiz zaman ne çalışanlar ne yöneticiler sorumluluk almak istiyor. Biz de bu yaklaşımı değiştiriyoruz. Türkiye’de kültürün en büyük sıkıntısı verilerle konuşulmaması. Great Place to Work 30 yıldır tüm süreçleri veriye döküyor. Finansal ve marketing KPI ile bağlu bir büyük veriden bahsediyoruz. Yöneticiler bunları gördüğünde finansal sonuçlarını yüzde 65-70 oranında etkilediğini görüyor. Böylece verilerle, danışmanlarımızla şirketlerin dönüşümüne destek oluyoruz” dedi.

    Berat Albayrak
    © AA / Volkan Furuncu
    Vergi uzmanı Bingöl, Bakan Albayrak'ın kıdem tazminatı ve BES açıklamalarını yorumladı
    'HER ŞİRKETİN KENDİNE ÖZEL YOL BULMASI GEREKECEK'

    Akademisyen ve Marka Stratejisti Dr. Engin Baran ise insan kaynaklarında dönüşümünün kaçınılmaz olduğunu vurgulayarak, “Şirketler öze dönüş gerçekleştirecekler. Yani ‘bizim şirketimizi diğerlerinden ayrıştıran faktör ne’ diye sorgulayacaklar. Onu bulduktan ve sadeleştirdikten sonra bir zenginleştirme gerçekleştirecekler. Yani bunu çalışanlarına bütün boyutlarda sunmaya çalışacaklar. Önümüzdeki dönemde insan kaynaklarını bekleyen süreç, öncelikli olarak sadeleştirme sonra zenginleştirme olarak görebiliriz. Burada bir iyi bir de kötü haberimiz var. İyi haber, bütün şirketlerin bu süreçten geçtiği. Kötü haber ise her şirketin kendine özel bir yol bulması gerekecek. Dolayısıyla başka bir şirketin yaptığından feyz almak, onları uygulamak mümkün değil” şeklinde açıklamada bulundu.

    ÇALIŞANLAR YETKİNLİĞİ OLAN LİDER İSTİYOR

    Great Place to Work Kıdemli Danışmanı Prof. Dr. Türker Baş da gerçek bir değişim ortamı olduğunu söyleyerek şunları belirtti:

    TL - para
    © AFP 2019 / Yasser Al-Zayyat
    Kıdem tazminatı fonuna dair merak edilenler: Ne kadar kesinti yapılacak, ne zaman çekilebilecek?
    “Her şey değişiyor ve belirsizlik hat safhada. Bu durumda çalışanlar güvenecekleri birini arıyorlar. Liderlik ise artık hiç olmadığı kadar önem kazandı. Fakat günümüzde artık güven duygusu sadece çalışana dokunarak, tutarlılıkla ya da adil davranarak olmuyor. Burada yetkinlik de önem kazanıyor. Artık çalışanlarımız yöneticilerinden iş birliği bekliyor. Bunun yanında stratejiyi, vizyonu daha uygulanabilir kilometre taşlarına dönüştüren lider arayışındalar. Biz de şirket olarak bu bilinçle ‘Great Leader’ kavramını yarattık. Güven duygusu, strateji ve iş birliği yapmayı ayrı ayrı ölçerek bunların her birinde yetkinliği üst düzey olan liderleri Great Leader sertifikası ile ödüllendiriyoruz.”

    Etiketler:
    ödül, Kadın, Türkiye, çalışan, şirket, işveren
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Gecenin en büyük ödülünü alan isim Drake oldu. 'En İyi Billboard 200 Albümü', 'En İyi Erkek Sanatçı' ve 'En İyi Sanatçı' ödüllerini toplayan Drake ilk ödül konuşmasında Game of Thrones karakterindeki Arya Stark karakterine teşekkür etti. Öte yandan Drake bu 3 ödülüyle Billboard Müzik Ödülleri tarihinin en çok ödül kazanan ismi olan Taylor Swift'in rekorunu kırmış oldu (27'ye karşı 23).
    Billboard Müzik Ödülleri: Arya Stark'a teşekkür eden Drake, Taylor Swift'in rekorunu kırdı
    Karikatür
    Varşova ve Washington, Polonya’daki ABD askeri sayısını artırma konusunda anlaştı
    İnfografik
    S-400 Triumf Hava Savunma Sistemi ve MIM-104 Patriot
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet