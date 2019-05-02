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14:50 02 Mayıs 2019
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    Milli İHA Anka mobil oyun oldu

    © AA /
    Yaşam
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    Türk savunma sanayisinin milli insansız hava aracı (İHA) çözümlerinden Anka-S, mobil aksiyon oyununa dönüştü.

    Türk savunma sanayisi ürünlerinin bir anlamda vitrine çıktığı 14. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF'19), yeni ürünlerin sergilenmesinden farklı bir ilk yaşandı.

    Anka-S
    © Fotoğraf : Twitter
    Anka-S'ler ilk silahlı görevini gerçekleştirdi
    Otto Games Kurumsal Yöneticisi Mustafa Eyyüp Karataş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk Uzay ve Havacılık Sanayii (TUSAŞ) tarafından üretilen Anka için Türk savunma sanayisinin ilk mobil oyunu olan ‘Operasyon: Anka’yı geliştirdiklerini söyledi.

    Udo ve Otto Games olarak yaklaşık 7 aylık bir süreçte TUSAŞ ile ortak çalışarak bu oyunu gerçekleştirdiklerini anlatan Karataş, Anka'nın dünyadaki rakiplerine karşı üstün güç ve kabiliyetlerini oyunda sergilediklerini kaydetti.

    Oyunda kurgusal bir hikayenin yanında birçok silah türü ve oynanabilir bölüm bulunduğunu bildiren Karataş, "Artan ve gelişen savunma sanayisi yatırımlarının yeni nesil ve gençlere tanıtımının yapılmasının amaçlandığı oyunda, çeşitli mühimmatlar bulunan silahlı Anka-S'le belli bölümler geçilip kazanılan paralarla araç ve silahlar geliştirilebiliyor" dedi.

    ‘YENİ SENARYOLAR EKLENEBİLİR’

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
    © Fotoğraf : İHA
    Akar: Top, tank, gemi, helikopter yapıyoruz
    Oyunda kara unsurlarının takip edilip onlara yol açılması, meskun mahal operasyonları gibi farklı görevlerin yerine getirilebildiğini anlatan Karataş, sonraki güncellemelerle oyuna yeni senaryolar eklenebileceğini aktardı.

    Karataş, oyunun Google Play ve App Store'dan ücretsiz olarak indirilip oynanabileceğini bildirdi.

    Oyunla ilgili çok güzel tepkiler aldıklarını ifade eden Karataş, Türk savunma sanayisini konu alan bir oyunu üstlenmekten çok memnun olduklarını söyledi.

    Karataş, "Savunma sanayisinde bitmeyecek bir üretim unsuru mevcut. Atak, Hürkuş, hatta diğer savunma sanayisi materyalleriyle devam etmek istiyoruz. Bunu bir öncü olarak kabul ediyoruz. Bunun için yeni bir oluşuma gittik. Udo Games olarak yaklaşık 6 yıldır oyun sektöründeyiz ve Türk savunma sanayisine bu işi yapabilecek Otto Games diye yeni bir şirket kurduk. Bunun içerisinde ayrıca, artırılmış ve sanal gerçeklik çalışmalarımız olacak. Savunma sanayisinde eğitime yönelik de çalışmalar yapma niyetimiz var" şeklinde konuştu.

    ANKA-S'LE GERÇEĞE YAKIN OYUN DENEYİMİ

    İnsansız Hava Aracı (İHA)
    © REUTERS / Carlo Allegri
    ABD'nin Polonya'daki üssünde casusluk faaliyetleri yürüten İHA grubu tam kapasiteye ulaştı
    Verilen bilgiye göre, İHA teknolojisinin kullanım hedefleri ve yöntemleri oyunla gerçeğe yakın şekilde yansıtılmaya çalışılıyor.

    Oyun, birçok farklı oynanışa sahip bölümden oluşuyor. Kullanıcılar; kurgusal bir hikaye kapsamında oyunda sürekli birbirinden farklı askeri operasyonlara dahil oluyor, bu operasyonları tamamladıkça da hikayenin ilerlemesiyle yeni deneyimler yaşıyor. Bu operasyon türleri arasında müttefik ünitelere destek uçuşları yapmak, düşman işgalinde olan bölgeleri hava saldırısı ile savunmak, kritik düşman mevzilerine düzenlenen operasyonlara hava desteği vermek ve düşman elebaşını bölgeden kaçmadan etkisiz hale getirmek gibi birçok farklı seçenek bulunuyor.

    ‘Operasyon: Anka’ oyununda birçok silah ve mühimmat türü kullanılıyor. Kullanılan silah ve mühimmat türleri, yerel üretimlerin yanında tamamen bilimkurgu ögeleri içerenleri de barındırıyor.

    Oyun boyunca Anka-S ve donanımları geliştirilebiliyor. İlerleyen bölümlerde görevlerin zorluğu ve karşılaşılan düşmanların etkinliği artıyor.

    6 ÇEŞİT DÜŞMAN, 20 FARKLI GÖREV

    Nonstop Zula Espor Merkezi
    İHA
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    ‘Operasyon: Anka’ oyununda seri atışlı top, füze ve bomba olmak üzere 3 ana başlıkta, yükseltilebilir 11 çeşit, özgün ve farklı mekaniklere sahip silah bulunuyor.

    Atış sıklığı, hasar ve silah ısınması gibi 7 çeşit yükseltme içeren oyunda, 2 farklı temel Anka gövde geliştirmesi yapılabiliyor.

    Oyunda satın almaların, yükseltmelerin, montaj ve sökme işlemlerinin yapıldığı ve oyuncu skorlarının gözlenebildiği kapsamlı bir hangar ekranı yer alıyor.

    Oyun; hedef imha, hayatta kalma, savunma, koruma ve kurtarma temalı birçok farklı türde 20 farklı görev, 3 farklı coğrafi temada 20 farklı harita, 6 farklı çeşitte düşman birimi, 4 farklı çeşitte düşman boss birimi, 7 farklı çeşitte müttefik birim ile ses sanatçıları tarafından kaydedilmiş yönlendirici sesler ve konuşmalar içeriyor.

    Oyunda, İngilizce ve Arapça dil desteği de bulunuyor.

    Etiketler:
    Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ), App Store, Google Play, Oyun, Anka-S, İHA
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