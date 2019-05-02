İngiliz hasta: Brexit yüzünden hayat kurtaran kanser tedavisi yapılamıyor

İngiltere’de bir kanser hastasının ‘hayat kurtarıcı’ olarak nitelenen tedavisi Brexit kaosu nedeniyle ertelendi. 53 yaşındaki hasta, "Bu saçmalık, burada söz konusu olan benim hayatım" dedi.

© REUTERS / Yves Herman May: AB'den en kısa zamanda ayrılmamız gerektiğine inanmayı sürdürüyorum

İngiltere’de düğüme dönen Brexit süreci sadece siyaseti değil gündelik hayatı da etkiliyor.

Karaciğer kanseri olan 53 yaşındaki Richard Kelly, kemoterapinin yanı sıra bu ay sonunda ‘SIRT’ olarak bilinen ve son teknolojiye dayanan bir tedavi görmeyi bekliyordu.

Ancak Bristol Royal Infirmary’deki doktoru Kelly’yi, “Tedavi Brexit süreci nedeniyle ertelendi” haberiyle karşıladı.

'SÖZ KONUSU OLAN BENİM HAYATIM'

Kelly’ye Brexit pazarlıklarının ve AB’den ayrılma fikrinin yarattığı kaotik ortamda bu tarz bir tedavi için bütçe ayrılamayacağı söylendi.

Kelly, Independent gazetesine yaptığı açıklamada, “Bu nedenle olmazsa olmaz bu tedavi ertelendi, üstelik ne zaman mümkün olabileceğine dair bir tarih önerilmeden. Bu yöntem ameliyat olmadan karaciğer kanserini tedavi etmek için bir imkân sunuyordu” dedi.

İngiltere AB'den ayrılsa da ayrılmasa da, bu durumun sonuçlarıyla yaşayacağını söyleyen Kelly, "Bu saçmalık, burada söz konusu olan benim hayatım" diye konuştu.

Doktoarla, Kelly dışında kaç hastanın daha bu durumdan etkilendiğini bilmediklerini söyledi.

HASTALIK İLERLİYOR

Kelly’nin hastalığının ilerlediğini ve ameliyatla tedavi edilemeyeceğini tespit eden doktorlar, geçen ay böyle bir tedavi almasını önermişti.

Seçici dahili radyasyon tedavisinde (Selective Internal Radiation Therapy-SIRT) cerrahi yapılamayacak tümör hücrelerine yüksek dozda radyasyon veriliyor. Lezyon boyutunu ve sayısını azaltmayı amaçlayan bu tedavi, hastalığın büyümesini ve yayılmasını engelliyor.

İNGİLİZLER İLAÇ DEPOLUYOR

İngiltere Başbakanı Theresa May son olarak Avrupa Birliği'nden (AB), ülkesinin birlikten ayrılmasını 30 Haziran'a kadar ertelemesini istemişti.

Sürecin sağlık sektöründe de pek çok yansımasının olması bekleniyor.

AB’den anlaşma olmadan çıkılması durumunda AB'ye giden İngiliz ürünleri bir anda vergiye tâbi hale gelecek ve sağlığa uygunluk gibi çeşitli kontrol süreçlerinden geçmeleri gerekecek. Temel sorunlardan biri de ilaçların tedarik edilmesi olacak.

İngilizlerin AB’den anlaşma olmadan çıkılması durumunda yaşanacak belirsizlikten dolayı gıda ve ilaç depolamaya başladığı belirtiliyordu.