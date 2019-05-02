WhatsApp ve Instagram'da erişim problemleri yaşanıyor

Sosyal medya devi Facebook’un bünyesinde bulunan WhatsApp ve Instagram erişim sorunları ile bir kez daha gündemde.
Down Detector'ın verilerine göre her iki platform da Avrupa'nın genelinde erişim sorunları yaşadı. Söz konusu sorun ile ilgili henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.
BAKAN YARDIMCISINDAN AÇIKLAMA
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Instagram, Facebook ve WhatsApp servislerinde dünya genelinde sorun yaşandığını belirterek, Türkiye'deki kullanıcıların da bundan kısmen etkilendiğini belirtti.
Sayan, Twitter hesabından yaşanan sorunlara ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Instagram, Facebook ve WhatsApp servislerinde dünya genelinde sorun yaşanmakta olup, ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir."
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