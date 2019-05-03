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10:50 03 Mayıs 2019
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    Yeni Zelanda Başbakanı nişanlandı

    © AFP 2019 / DEREK HENDERSON
    Yaşam
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    Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, uzun süredir birlikte olduğu erkek arkadaşı Clarke Gayford ile nişanlandı.

    Jacinda Ardern
    © AP Photo / Greg Bowker/New Zealand Herald
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    Ardern’in sözcüsü tarafından yapılan açıklamada Ardern, Paskalya tatili sırasında Gayford’dan evlilik teklif aldı. Ardern’in, kızı Neve Te Aroha'nın da babası olan erkek arkadaşına evet dediği belirtildi.

    Çiftten henüz doğrudan bir açıklama yapılmasa da kutlama mesajları gelmeye başladı.

    Ana muhalefetteki Ulusal Parti lideri Simon Bridges, sosyal medya hesabından, "Natalie ve ben, Başbakan ve Clarke'ın nişanını tebrik ediyoruz" paylaşımında bulundu.

    ​2013 YILINDAN BERİ BİRLİKTELER

    Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern
    © AP Photo / Nick Perry
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    ​2013 yılından beri birlikte olan Ardern ile Gayford’un 2018 yılında bir kız çocukları olmuştu.  Çift, televizyon sunucusu Gayford’un o dönemki hükümetin güvenlik mevzuatında yaptığı değişiklik tasarısına karşı şikâyette bulunduğu sırada tanışmışlardı.

    Birlikte kahve içen ikili, kısa süre sonra da beraber yaşamaya başlamıştı.

    © REUTERS / Carlo Allegri
    Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern BM oturumuna erkek arkadaşı Clarke Gayford ve kızıyla katıldı.

    Yeni Zelanda’nın 1856'dan bu yana gördüğü en genç başbakan olan Ardern, 2007'de suikaste kurban giden Pakistan Başbakanı Benazir Butto'dan sonra görevi başında anne olan ikinci başbakan olmuştu.

    Ardern, ABD'nin New York kentinde 73. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Görüşmeleri kapsamındaki Nelson Mandela Barış Zirvesi'ne, o dönem üç aylık olan kızıyla katılmıştı.

    Etiketler:
    Clarke Gayford, nişanlı, Evlilik, Yeni Zelanda, Jacinda Ardern
    Topluluk kurallarıTartışma
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