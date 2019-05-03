Yeni Zelanda Başbakanı nişanlandı

Çiftten henüz doğrudan bir açıklama yapılmasa da kutlama mesajları gelmeye başladı.
Ana muhalefetteki Ulusal Parti lideri Simon Bridges, sosyal medya hesabından, "Natalie ve ben, Başbakan ve Clarke'ın nişanını tebrik ediyoruz" paylaşımında bulundu.
Natalie and I extend our congratulations to the PM and Clarke on their engagement.— Simon Bridges (@simonjbridges) 3 Mayıs 2019
2013 YILINDAN BERİ BİRLİKTELER
Birlikte kahve içen ikili, kısa süre sonra da beraber yaşamaya başlamıştı.
Yeni Zelanda’nın 1856'dan bu yana gördüğü en genç başbakan olan Ardern, 2007'de suikaste kurban giden Pakistan Başbakanı Benazir Butto'dan sonra görevi başında anne olan ikinci başbakan olmuştu.
Ardern, ABD'nin New York kentinde 73. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Görüşmeleri kapsamındaki Nelson Mandela Barış Zirvesi'ne, o dönem üç aylık olan kızıyla katılmıştı.
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