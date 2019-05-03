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12:25 03 Mayıs 2019
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    Avengers çılgınlığı: Güney Koreli asker filmi izlemek için firar etti

    © AFP 2019 / FREDERIC J. BROWN
    Yaşam
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    'Avengers: Endgame' filmini merakla bekleyen hayranları her şeyi riske etmeleriyle gündemden düşmüyor. Filmin sonunu söyleyen bir adamı döven, kızamık salgını tehlikesi yaşayan hayranlara ek olarak bu kez de Güney Kore'de bir asker filmi izlemek için firar etti.

    Sinema
    © AA /
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    Marvel’in uzun süredir merakla beklenen süper kahraman filmi 'Avengers: Endgame' gişe başarısının yanı sıra ilginç hikâyelerle de gündeme gelmeyi sürdürüyor.

    Son olarak Güney Kore Hava Kuvvetleri’nden bir asker filmi izlemek için firar etti.

    Kamu görevi için görevlendirilen ekipte olmadığı anlaşılan asker, kendisini sinemaya götüren taksi şoförünün yardımıyla, Avengers filmini izlerken bulundu.

    Asker, “Avengers’i izlemek istedim o yüzden bulunduğumuz yerden kaçtım” dedi.

    Askerin sinema çıkışında gözaltına alındığı belirtilirken, soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

    SONUNU SÖYLEDİ DAYAK YEDİ

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    © AP Photo / HBO
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    Daha önce de Hong Kong’da bir adam, filmin çıkışında yeni seansa girmek için bekleyenlere bağırarak filmi ayrıntılarıyla anlatmaya başlayınca dayak yemişti.

    Yaklaşık 10 yıldır devam eden Avengers serisinin final filmi uzun süredir büyük bir merakla bekliyordu. Film, Türkiye dahil dünya çapında eş zamanlı olarak 26 Nisan'da vizyona girdi. Filmin yönetmenleri Joe ve Anthony Russo izleyicilerden özellikle filmin sonunu paylaşmamalarını istemişti.

    KIZAMIK SALGINI UYARISI YAPILDI

    Filmle ilgili yaşananlar bununla da sınırlı kalmadı. ABD’de bir sinemada gece gösteriminden sonra kızamık tehlikesi ortaya çıkmıştı.

    Kaliforniya’da 25 Nisan gecesi filme giden 20’li yaşlarındaki bir kadında kızamık olduğu tespit edildikten sonra izleyiciler tehlikeye karşı uyarılmıştı.

    Bu vaka, resmi olarak onaylanan ilk kızamık vakası oldu. ABD, 1994 yılından bu yana en büyük kızamık sorununu yaşıyor.

    Etiketler:
    Kızamık, Dayak, Hong Kong, Avengers: Endgame, Avengers, film, Firar, Asker, Süper Kahraman, Marvel, Güney Kore
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