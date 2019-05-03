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12:26 03 Mayıs 2019
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    Rusya Devlet Başkanı, Okhotsk Denizi'ndeki Çkalov Adası’nda yetiştirilen beyaz balina besliyor.

    ‘Rusya’nın casus balinası Norveç kıyılarından ayrılmak istemiyor’

    © Sputnik / Alexei Druzhinin
    Yaşam
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    Batı basınında Norveç’te bir liman kentinde balıkçılar tarafından bulunan beyaz balinanın Rusya’nın casusu olabileceği ileri sürüldü. İddiaya göre, üzerindeki kemerde ‘St. Petersburg donanımı’ yazılı balina, kıyıdan ayrılmak istemiyor.

    Beluga Whale
    © REUTERS / PETER NICHOLLS
    Norveçli uzmanlar, Rus donanmasının casus balina kullandığından şüpheleniyor
    Batı’da, dünyada olup biten her şeyde Rusya’nın parmağını arama alışkanlığı bir kez daha kendini gösterdi.

    Washington Post’un haberine göre, Rusya tarafından eğitilmiş olabileceği düşünülen bir beyaz balina pazartesi günü Norveç kıyılarında görüldü.

    Haberde balıkçılar tarafından bulunan balinanın sahilden 40 kilometre öteye gitmediği iddia edildi.

    ​Diğer yandan Norveç’te yayın yapan Verdens Gang gazetesi, balinanın üzerinde bulunan kemerin iç tarafında ‘St. Petersburg donanımı’ yazılı olduğunu ve kemerde GoPro kamera için bir yer olduğunu ileri sürdü.

    Norveç Su Ürünleri İdaresi’nden Jorgen Ree Wiig, balinanın normal beyaz balinalara kıyasla daha dost canlısı olduğunu ve insanlara burnunu okşatacak kadar evcil olduğunu kaydetti.

    ​Norveç Deniz Araştırmaları Enstitüsü’nden Martin Biuw, The Guardian’a yaptığı açıklamada balinanın büyük ihtimalle Rusya sularından gelmiş olabileceğini düşündüğünü, eğer gerçekten de böyleyse bir Rus donanma üssündeki balina deneyinden kaçmış olabileceğini iddia etti.

    Rus askeri yetkililerden de iddialarla ilgili bir açıklama gelmedi.

    Henüz bir isim verilmeyen balinaya ne yapılacağına henüz karar verilmedi. Wiig ise güvenliği için balinanın 2 bin kilometre ötedeki İzlanda’daki bir koruma alanına gönderilmesinin önerildiğini, balinanın orada hayatta kalma şansının daha fazla olduğunu ifade etti.

     

    Etiketler:
    kamera, Casus, beyaz balina, Norveç, Rusya
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