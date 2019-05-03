Samsun'da yaşayan öğretmen Çağlar Özdemir, 10 yaşında doğuştan engelli Zeynep Uysal ile 23 Nisan'da dans etti. Özdemir, daha önce de engelli öğrencisiyle dans etmişti.

Öğretmen Çağlar Özdemir, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarında görev yaptığı Muzaffer Barışyurt İlkokulu'nda doğuştan engelli öğrencisi Zeynep Uysal ile dans etti.

Çağlar ve öğrencisi Uysal, geçtiğimiz yıllarda da aynı şekilde performans sergilemişti.

Uysal'ın öğrencisiyle dansı bu sene de oldukça ilgi çekti ve sosyal medyada çok sayıda paylaşım aldı.

O öğretmen yine sahnede: Engelli öğrencisiyle dans etti https://t.co/oFZnEkUGVK pic.twitter.com/RfxMi6qIhb — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) May 3, 2019

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