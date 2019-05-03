Öğretmen Çağlar Özdemir, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarında görev yaptığı Muzaffer Barışyurt İlkokulu'nda doğuştan engelli öğrencisi Zeynep Uysal ile dans etti.
© Fotoğraf : Twitter
Çağlar ve öğrencisi Uysal, geçtiğimiz yıllarda da aynı şekilde performans sergilemişti.
Uysal'ın öğrencisiyle dansı bu sene de oldukça ilgi çekti ve sosyal medyada çok sayıda paylaşım aldı.
O öğretmen yine sahnede: Engelli öğrencisiyle dans etti https://t.co/oFZnEkUGVK pic.twitter.com/RfxMi6qIhb— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) May 3, 2019
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