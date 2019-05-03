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    Yargıtay'dan hem anne hem babadan yetim aylığına onay

    Yaşam
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    Yargıtay 21. Hukuk Dairesi, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi’nin ‘Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) anne ve babasından ayrı ayrı yetim aylığı alan bir kadının maaşından birini kesemeyeceği’ yönündeki kararını onadı.

    İzmir'de yaşayan 62 yaşındaki F.Y, Bağ-Kur statüsünde olan annesinden aldığı yetim aylığı SGK tarafından iptal edilip ayrıca bu paranın iadesi için babasından Emekli Sandığı kapsamında aldığı yetim maaşından kesinti yapılınca konuyu yargıya taşıdı.

    Fatih Terim
    © AA / Ahmet Dumanlı
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    F.Y, avukatı Ersan Karatekin aracılığıyla SGK tarafından yapılan işlemin yasaya aykırı olduğu iddiasıyla 8 Eylül 2016'da İzmir 9. İş Mahkemesi’ne dava açtı. F.Y. dava dilekçesinde annesinden aldığı yetim aylığının yeniden bağlanmasını istedi, bu paranın ve diğer yetim maaşı kesintisinin kaldırılarak yasal faiziyle ödenmesini talep etti.

    Dosyayı inceleyen İzmir 9. İş Mahkemesi, 30 Ocak 2017'de, F.Y'nin annesinden aldığı ölüm aylığının yeniden bağlanması, babası üzerinden aldığı maaşta yapılan kesintinin kaldırılması ve bu süreçte paraların yasal faiziyle davacıya ödenmesine karar verdi.

    Yargıtay
    © AA /
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    Davalı SGK'nin karara itiraz etmesi üzerine başvuruyu inceleyen İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 10. Hukuk Dairesi de 23 Ekim 2018'de ilk derece mahkemenin kararını yerinde buldu.

    SGK'nin istinaf mahkemesinin kararını da temyiz etmesi üzerine dosya bu kez Yargıtay'a gitti.

    Yargıtay 21. Hukuk Dairesi de nisan ayı sonunda verdiği kararla, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi kararını onadı.

    ‘KARAR EMSAL TEŞKİL EDİYOR’

    F.Y'nin avukatı Ersan Karatekin, AA muhabirine, müvekkilinin annesinden aldığı yetim aylığının iptal edilerek o güne kadar aldığı 21 bin liranın tahsil edilmeye başlanmasıyla konuyu yargıya taşıdıklarını anlattı.

    Yerel mahkemenin, bölge adliye mahkemesinin ve son olarak da Yargıtay'ın ‘anne ve babadan ayrı ayrı yetim aylığının alınabileceğine’ hükmettiğini ifade eden Karatekin, şöyle konuştu:

    Türk Lirası, TL
    © REUTERS / Murad Sezer/File Photo
    Yargıtay'dan milyonlarca işçiye emsal olacak karar
    "Yargıtay, mahkemenin lehimize tesis ettiği hükmü onayladı. Yargıtay'ın bu kararı benzer durumlar için emsal teşkil etmektedir. Aynı anda hem anneden hem babadan yetim aylığı alınabilir. Önemli olan vefat tarihleri ve sigortalılık türleridir. Aynı durumu yaşayan mağdur sayısı çok fazla. Yargıtay'ın onama kararından sonra artık kararın kesinleşmesi benzer mağduriyeti yaşayan birçok insan için bir umut oldu.

    Beraber yaşadığı asgari ücretle çalışan oğlunun gelirinden başka hiçbir geliri olmayan ve bu vesileyle çok büyük mağduriyet yaşayan müvekkilimin lehine sonuçlanan kararın Yargıtay tarafından onanması benzer durumda yaşayan mağdurlar için de çok büyük bir güvence olmuştur."

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    Etiketler:
    yetim aylığı, Bağ-Kur, yetim, İzmir, Yargıtay, Ersan Karatekin, SGK
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