Meteoroloji'den sağanak uyarısı

Meteoroloji’den gelen son bilgilere göre İstanbul’da bugün gece saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

© REUTERS / Heino Kalis Son 4 yıl sıcaklık rekoru kırdı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, doğu kesimlerde 4 ila 6 derece azalacak.

Yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin doğu kesimleri ve zamanla kuzeybatısının parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane, Bayburt, Şanlıurfa, Elazığ ve Bingöl çevreleri ile akşam saatlerinden sonra Marmara, Kuzey Ege ve Eskişehir çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Mardin, Diyarbakır, Şırnak, Hakkari, Batman, Siirt, Bitlis, Muş, Erzurum, Kars, Ardahan, Bingöl ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeybatı, Doğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetlice eseceği tahmin ediliyor.