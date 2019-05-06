Trump'a teklif edilen 'altın klozet' İngiltere'de Churchill'in doğduğu saraya gidiyor

Bir dönem ABD Başkanı Donald Trump’a teklif edilmesiyle de gündeme gelen ‘Altın Klozet’ İngiltere’de Blenheim Sarayı’na yerleştirilecek. Winston Churchill’in doğduğu odanın yanına konulacak klozet ziyaretçiler tarafından kullanılabilecek.

ABD’nin New York kentinde dünyaca ünlü Guggenheim Müzesi'nde bulunan, İtalyan çağdaş sanatçı Maurizio Cattelan'ın 'Amerika' adını verdiği 18 karatlık som altından klozet, Oxfordshire’daki Blenheim Sarayı’na gönderilecek.

Blenheim Sarayı, İngiltere'nin en önemli tarihi evlerinden biri olarak görülüyor. Winston Churchill’in doğduğu ve büyüdüğü ev olan Blenheim, kraliyetle ve piskoposlukla ilgili olmadığı halde İngiltere'de saray unvanına sahip tek kırsal malikane evi olarak gösteriliyor. Saray, 300 yıldan uzun süredir Marlborough Düklerinin ikametgâhı olarak anılıyor.

HANEDAN BİLE HEYECANLANDI, KULLANMAYI BEKLİYOR

‘Altın Klozet’in, Churchill’in doğduğu odanın yanındaki banyoya yerleştirilmesi planlanıyor. Ziyaretçilerin klozeti görmekle kalmayarak, bizzat kullanabileceği de belirtiliyor.

Klozeti kullanma deneyimi Marlborough hanedanını bile heyecanlandırdı.

Marlborough Dükü’nün üvey kardeşi ve Blenheim Sanat Vakfı’nın kurucusu olan Edward Spencer-Churchill, “Dünyaya şanslı gelen biri olmama rağmen ben bile altın bir tuvalete s…çmadım. Bu yüzden merakla bekliyorum” dedi.

Look at what's in the pipelines...https://t.co/YzcPxc3u52 — Blenheim Art Foundation (@BlenheimArt) 3 Mayıs 2019

​‘CHURCHILL BUNU KOMİK BULURDU’

© AFP 2019 / Bertrand GUAY Louis Vuitton çantalarından 100.000 dolar değerinde klozet yaptı

Churchill, klozetin Winston Churchill’in odasının yanına yerleştirilmesinin tamamen tesadüf olduğunu da söyledi. Ancak uzak akrabasının bunu komik bulacağını belirten Churchill, “Kesinlikle iyi bir mizah anlayışı vardı ve hayatın tadını çıkarıyordu” diye konuştu.

Geniş güvenlik önlemleri alınacağını söyleyen Churchill, sistemin kuyruk usulüyle mi yoksa rezervasyonla mı işleyeceğine henüz karar vermediklerini belirtti.

İnsanların tuvalette ne kadar vakit geçirebileceğine dair bir soruya yanıt veren Churchill, “Henüz bu soruya cevap verebileceğimden emin değilim. İnsanların orada keyifli vakit geçirmelerini istiyoruz, çok fazla da vakit vermeden” ifadelerini kullandı.

ABD’DE 100 BİN KİŞİ ‘ZİYARET ETTİ’

Klozet, 2016 yılında Guggenheim’e ilk yerleştirildiğinde, insanlar kullanabilmek yaklaşık iki saat boyunca kuyrukta beklemişti. Temizlikçiler, her 15 dakikada bir tuvaleti sterileze etmişti. Yaklaşık 100 bin insanın klozeti ‘ziyaret ettiği’ belirtiliyor.

Klozet, ABD Başkanı Trump ile gündeme gelmişti. Beyaz Saray, 2018 yılında Guggenheim Müzesi'ne başvurarak Trump ile First Lady'nin rezidans bölümüne asmak için Hollandalı ünlü ressam Vincent Van Gogh'un 'Karlı Manzara' adlı tablosunu kiralama talebinde bulunmuştu. Müze ise bu talebi reddetmiş, yerine bu klozeti önermişti.

TRUMP’A GÖNDERME

Sanatçı Maurizio Cattelan da, klozeti Trump’ın ABD siyasetinde yükselişinin ardından yapmıştı. Eser, Trump’ın aşırılığa olan düşkünlüğünü simgelerken; altın varaklı koltuklarda oturma hevesine de gönderme yapıyor.

Klozet, Blenheim’daki Catellan koleksiyonunun bir parçası olarak sergilenecek. Sanatçı da bu kapsamda, 12 Eylül ile 27 Ocak tarihleri arasında Blenheim Sarayı’nda olacak.