Edinilen bilgiye göre; arkadaşlarıyla ilçenin Ölüdeniz Mahallesi’nde tatile gelen 44 yaşındaki Andrey Kurinin, yamaç paraşütü yapmak için Babadağ'a çıktı.
© Fotoğraf : Twitter/The Sun
1200 metredeki pistten single (tekli) atlayış yapan Kurinin, yaklaşık 500 metre yükseklikte yedek paraşütünü açarak denize düştü.
Kurinin’in düştüğünü görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Denizden botla çıkarılan Kurinin’in, hastaneye götürülürken hayatını kaybettiği öğrenildi.
- Fethiye’de denize düşen Rus paraşütçü öldü© İHA / Murat Yalçın
- Fethiye’de denize düşen Rus paraşütçü öldü© İHA / Murat Yalçın
- Fethiye’de denize düşen Rus paraşütçü öldü© İHA / Murat Yalçın
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© İHA / Murat Yalçın
Fethiye’de denize düşen Rus paraşütçü öldü
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