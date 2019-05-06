Starbucks, Winterfell'e de geldi: Game of Thrones sahnesinde kahve bardağı 'unutuldu'

Arya Stark’ın zaferini kutlamak üzere bir araya gelen ve kadeh kaldıran kahramanların masasında kahve zinciri Starbucks’ın bardağı vardı. Masanın üzerinde ve Daenerys Targaryen’in önünde duran Starbucks bardağı pek çok çekimde görüldü.
my favorite show in the entire world forgot a STARBUCKS COFFEE CUP ON THE TABLE WHILE FILMING pic.twitter.com/60z3pOCfg9— zane (@zane) 6 Mayıs 2019
'REKLAM' DİYEN DE VAR
Olay bir anda sosyal medyanın gündemine düştü.
Sosyal medya kullanıcıları arasında bardağın viral amaçlı konulduğunu savunanlar da vardı, orada unutulduğunu düşünenler de…
I'm rooting for the starbucks cup#GameofThrones pic.twitter.com/ZbWlheoFwr— ЯIƧIПG ПΛƬIӨП (@PhxRisingNation) 6 Mayıs 2019
Konuyla ilgili pek çok espri de yapıldı. Kahve bardaklarına isim yazılması sırasında yapılan komik hatalarla tiye alınan Starbucks’ın Daenerys’in adını nasıl yazdığı en çok sorulan soru oldu.
Close up shot of #Daenerys starbucks cup #GameOfThrones— Jason Park (@jason_without_y) 6 Mayıs 2019
📷 cto pic.twitter.com/CD5GigxlF1
Bazı kullanıcılar Daenerys’in kahve tercihini sorgularken, bazıları da espresso tutkusuyla bilinen İtalyanları bile pes ettirerek kahve zincirine alıştıran Starbucks’ın gerçekten dünyanın her yerini ele geçirdiğine kanıt olarak bu sahneyi sundu. Kullanıcılar, “Starbucks Winterfell’e de şube açtı” yorumunu yaptı.
Dizinin final sezonundan çok hoşnut kalmayan ve hayal kırıklıklarını dile getiren bazı fanlar ise, ekibin özensiz davrandığını savundu.
That Winterfell starbucks cashier ain't ready to write Dany's name on her coffee cup #GameofThrones pic.twitter.com/N4ktWH1NlJ— Joseph (@TheGeneralSYD) 6 Mayıs 2019
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