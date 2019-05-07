Gökhan Özoğuz'dan İmamoğlu paylaşımı: Atatürk'ten sonraki sancağı eline almıştır

Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için "10 Kasım 1938'den bu yana ilk defa bir siyasi; duruşu, doğruluğu ve ileri görüşü ile Atatürk'ten sonraki sancağı eline almıştır!" yorumunda bulundu.
Özoğuz, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"10 Kasım 1938'den bu yana ilk defa bir siyasi; duruşu, doğruluğu ve ileri görüşü ile Atatürk'ten sonraki sancağı eline almıştır! Dönemler şartlarına göre değerlendirilir! Benim için ilkelerini benimseyişi, edebi ve kucaklaması ile bugünün Atatürk'üdür kendisi!"
10 Kasım 1938 den bu yana İlk defa bir siyasi ;Duruşu ,Doğruluğu ve İleri görüşü ile Atatürk den sonraki sancağı eline almıştır!— Gökhan Özoğuz (@gokhanozoguz) May 6, 2019
Dönemler şartlarına göre değerlendirilir!
Benim için
İLKELERİNİ BENİMSEYİSİ, EDEBİ VE KUCAKLAMASI İLE
"BUGÜNÜN ATATÜRK Ü DÜR KENDİSİ!"@ekrem_imamoglu
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