Londra’da öldükten 130 yıl sonra ‘fil adamın’ mezarı bulundu

Vücudundaki büyük deformasyonlar yüzünden ‘Fil Adam’ olarak adlandırılan ve David Lynch’in ünlü filmine konu olan Joseph Merrick’in mezarı, öldükten 130 yıl sonra İngiltere’nin başkenti Londra’da tespit edildi.

Telegraph’ın aktardığına göre araştırmacı Jo Vigor-Mungovin, uzun arayışların ardından ‘Fil Adam’ın yumuşak dokularının gömülü mezarını bulduğunu duyurdu.

Tıbbi mucize olarak gösterilen Merrick’in iskeleti 1890’da ölümünden sonra Londra Kraliyet Hastanesi’nde dikkatli bir biçimde korunmuştu. Yumuşak dokusunun gömüldüğü yer ise meçhuldü.

Fil Adam’ın biyografisini yazan Vigor-Mungovin, Merrick’in öldüğü yıllardaki mezarlık kayıtlarına başvurdu ve Karındeşen’in iki kurbanının gömülü olduğu, Epping Ormanı yakınlarındaki Londra Şehir Mezarlığı’na defnedildiğini keşfetti.

Öldüğü zamanı da içeren 8 haftalık bir dilimi inceleyen araştırmacı, kayıtlardaki defin tarihinin, Merrick’in 11 Nisan’daki ölümünden 2 hafta sonrası olan 24 Nisan 1980’i gösterdiğini anlattı.

Doğru mezarı bulduğundan 'yüzde 99 emin' olduğunu söyleyen Vigor-Mungovin, her şeyin uyuştuğunu, bunun tesadüften daha fazlasına işaret ettiğini kaydetti.

Yerel yetkililer, Merrick’e yakında uygun bir mezar taşı verileceği sözünü verdi.

Merrick, Sam Torr adlı bir şovmen tarafından keşfedilerek halkın önünde 'Fil Adam' namıyla sergilemeye başlamıştı. Son yıllarını Londra Kraliyet Hastanesi’nde geçiren Fil Adam, 27 yaşında boğulma sebebinden hayatını kaybetmişti.

Merrick’in vücut bozukluğunun sebebi belirsizliğini korurken günümüzde bazı uzmanlar, bunun Proteus sendromu denilen ve çok nadir rastlanan genetik bozukluk olduğu görüşünde.