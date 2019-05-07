AVM terasından atladı, düştüğü branda üzerinde kendini bıçakladı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde intihar etmek için çıktığı alışveriş merkezinin teras katından atlayıp, itfaiyenin açtığı brandaya düşen kişi, kendisini karnından bıçakladı. Hastaneye kaldırılan kişinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Muğla'nın Menteşe ilçesi Emirbeyazıt Mahallesi'ndeki 2 katlı bir alışveriş merkezinin teras katında, saat 07.00 sıralarında elinde bıçakla bir kişiyi gören çevre sakinleri, olayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

© İHA / Trenin önüne atlayıp intihara kalkışan kadını kurtardı

İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye aracındaki yangın merdiveni ile yukarıya çıkan bir polis memuru, isminin Ömer E. olduğunu öğrendiği kişiyi, ikna etmek için çalışma başlatırken, itfaiye ekipleri de binanın altına branda açarak önlem aldı.

İşsiz olduğu ve maddi sıkıntı yaşadığı belirtilen Ömer E., polislerin tüm çabasına karşın yaklaşık 15 metre yükseklikteki terastan kendisini boşluğa bıraktı. Brandanın üzerine düşen Ömer E., bu sırada elindeki bıçakla kendisini karnından yaraladı.

SAĞLIK DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Polis ekiplerinin müdahale edip, elindeki bıçağı aldığı Ömer E., ambulansla Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Ömer E.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Olay sırasında alışveriş merkezinin kapalı olduğu, Ömer E.'nin binanın dışındaki merdivenlerden teras bölümüne çıktığı bildirildi.