Kocaeli'de bir gecede kapatılan kuyumcu mağazası onlarca insanı mağdur etti

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan bir kuyumcu mağazasının gece saatlerinde firma sahibi tarafından boşaltılarak kapatılması, onlarca vatandaşı mağdur etti. 23 kişinin suç duyurusunda bulunduğu olay hakkında açıklama yapan Kocaeli Kuyumcular Derneği Başkanı Nuri Koç, "15 yılda, çarşının can damarı olan 1 tona yakın altın buhar olmuştur" dedi.
Edinilen bilgilere göre, Kocaeli’nin İzmit ilçesinde faaliyet gösteren, yüksek faiz verme vaadiyle vatandaşlardan altın ve döviz toplayan, uzun süredir ekonomik sıkıntılar yaşadığı belirtilen bir kuyumcu mağazası, 2 Mayıs gecesi kepenk kapattı. Yatırımları hakkında bilgi almak için ertesi gün kuyumcu dükkanına gelen vatandaşlar ise mağazanın önünde saatlerce bekledi. Kuyumcu mağazanın kapatıldığını öğrenen vatandaşlar soluğu Kocaeli Adliyesi’nde aldı. Alacağı olduğu iddia edilen 23 kişi Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.
Kocaeli Kuyumcular Derneği Başkanı Nuri Koç ise 5 günde yaklaşık 60 vatandaşın kendilerini arayarak mağdur olduklarını söylediğini açıkladı.
Konuyla ilgili hukuki süreçte vatandaşların yanında olacaklarını belirten Koç, iş yerindeki çalışanların da işlerine habersizce son verildiğini öğrendiklerini belirtti.
Ekonomik krizi bahane ederek vatandaşların borçlarını ödemeden kapatılan kuyumcu mağazalarının hem vatandaşları hem de kuyumculuk sektörünü etkilediğini vurgulayan Koç, son 15 yılda kuyumcu mağazalarının kapanması ile Kocaeli piyasasından 1 tona yakın altının buhar olduğunu söyledi.
Yaptıkları araştırmada iş yeri sahiplerinin çalışanların işlerine habersizce son verdiğini öğrendiklerini belirten Koç, “Geçen hafta Perşembe günü dükkanını açmadığı yönünde haber geldi. Biz de hemen ilgili personelini aradık. Onların da haberinin olmadığı, çıkışlarının yapıldığını ve kendilerinin de şokta olduklarını söylediler. Sonuç olarak acıklı bir durum. Son 45 yılda bir kaç firmanın, sonunda da bu firmanın Kocaeli kuyumculuk piyasasından komşularıyla görüşemeden, çalışanlarıyla helalleşemeden, gece ansızın dükkanını kapatıp gitmesi ibretlik ve ders alınacak bir durum. Kuyumculuk sektörünün gerekli olan yasa ve kanunlarının gerekliliğinin de en büyük örneklerinden birisi oldu” dedi.
Vatandaşların mağdur edildiğini kaydeden Koç, bu durumun sebebinin zarar ederek ticaret yapılması olduğunu ifade ederek, “Bu giden arkadaşların 45 yıl önce vitrinlerinde yaklaşık 150 kilogram kadar altını olan arkadaşlarımızdı. Bu aniden kapatmaların hem kuyumculara hem vatandaşa hem de tedarikçilere olan zararına bakarsak Kocaeli’de son 15 yılda, çarşının can damarı olan 1 tona yakın altın buhar olmuştur. Bu kapatan firmalarla birlikte Kocaeli piyasasından giden altın miktarının 1 tona yakın olduğunu tahmin ediyoruz. Bu para canlı olarak piyasada geziyordu. Zarar ederek, insanların paralarını kanuni olmayan yöntemlerle topladılar ve halkı da mağdur ettiler” diye konuştu.
Firma ile ilgili çok sayıda şikayetin geldiğini ve hukuki süreçte vatandaşların yanında olacaklarını ifade eden Koç, “Kocaeli Kuyumcular Derneği olarak Perşembe gününden itibaren yaklaşık 60 şikayet aldım. Telefonla arayanlar, derneğimize gelenler oldu. Bu durum da vatandaşın da hatası var ama her şeyi onlara yıkmak doğru değil. Bu arkadaşımız gittikten 1 gün sonra basın açıklaması yapmış. Dünyadaki ekonomik savaşlardan kaynaklı olduğunu söylemek ve Türkiye’deki ekonomik duruma bağlamak kesinlikle vicdani bir durum değildir. Elbette piyasada bir durgunluk var ama kuyumculuk değerli bir meslek. Kuyumculardaki altınlar enflasyona karşı bulunduğu yerde kendisini korur. Siz israf etmez, doğru kuyumculuk yaparsanız kuyumcu dükkanı asla kapanmaz. Ekonomik krize ve durgunluğa bağlamak kesinlikle doğru değil” şeklinde konuştu.
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