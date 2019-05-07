Akdeniz'deki en büyük göç trajedilerinden birinin yaşandığı tekne Venedik Bienali'nde sergileniyor

Akdeniz’deki mülteci krizinin en büyük trajedilerinden biri olarak tarihe geçen ve 700 ile 1000 göçmene mezar olduğu tahmin edilen tekne Venedik Bienali kapsamında sergileniyor.

Trajik olayın ardından İtalyan yetkililer tarafından yaklaşık 370 metre derinlikten çıkarılan tekne, göç konusundaki farkındalığı artırmak amacıyla 58. Uluslararası Venedik Bienali’nde sergileniyor.

Projenin mimarı olan İsveç ve İzlanda kökenli sanatçı Christoph Büchel, ortağı olan küratör Maria Chiara di Trapani, “Hafıza olmadan trajik anlarda yaşıyoruz. Hepimiz haberleri izliyoruz ama bize çok uzak geliyor: Birileri denizde öldü ve biz kanal değiştiriyoruz” diyerek amaçlarının trajediyi hatırlatmak ve farkındalık yaratmak olduğunu söylüyor.

Trapani’ye göre teknenin fiziksel olarak varlığı, bu kayıtsızlığı değiştirmeye yardımcı olabilir. Venedik Bienali’ni ziyaret eden insanların buna saygı duyacağını ve birkaç dakikalık sessizlik içinde yaşana trajediyi hissedebileceğini düşünüyor.

‘Barca Nostra’ (bizim teknemiz) adlı tekne, 11 Mayıs ile 24 Kasım arasında ziyarete açık olacak.

GÖÇ TARTIŞMALARI HÂLÂ GÜNDEMDE

Tekne, Avrupa’da hâlâ göç tartışmasının sıcak olduğu bir siyasi iklimde sergileniyor. İtalya’da son olarak göç karşıtlığıyla bilinen Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini göç statüsünü zorlaştıran yasayı hayata geçirmişti.

SADECE 28 KİŞİ KURTARILABİLMİŞTİ

İtalya’nın Lampedusa Adası’na gitmek üzere Libya’dan yola çıkan balıkçı teknesi, başka bir tekne ile çarpıştıktan sonra 18 Nisan 2015’te batmıştı. Çoğunluğu güvertede seyahat eden göçmenlerden sadece 28’i hayatta kalabilmişti. İtalyan donanması kazanın ardından 169 cesede ulaşmayı başarmıştı. Kazada, 700 ile 1000 göçmenin yaşamını yitirdiği tahmin ediliyordu.

Olay, Akdeniz’deki mülteci krizinin en büyük trajedilerinden biri olarak tarihe geçmişti.