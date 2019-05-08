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    Çin'in Qingdao (Tsingtao) kentind plaj manzarasıyla reklamı yapılan Tsingtao birasının reklamı

    Çin'in harareti büyüdükçe dünyada alkol tüketimi artıyor

    © AFP 2019 / Philippe Lopez
    Yaşam
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    Alkol tüketimi 1990 yılından beri istikrarlı şekilde artan Çin, 2030 yılında yetişkin başına alkol içme oranlarında ABD'yi geçecek.

    © AP Photo / ROBERT MECEA
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    Dünya 30 yıl öncesine göre çok daha fazla alkol tüketirken bunda nüfusu en kalabalık ülkeler olan Çin ve Hindistan'da daha çok ve daha yaygın içilmesinin önemli rol oynadığı belirtildi.

    ALKOL TÜKETİMİ 1990'DAN BERİ YÜZDE 10 ARTTI

    The Lancet dergisi, alkol tüketiminde 1990 - 2017 arası yüzde 10'luk artış kaydedilmesinin ardından gelecek 10 yılda yüzde 17'lik artış daha gerçekleşeceğini yazdı. 

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    189 ülke çapında yapılan projeksiyonlara göre 2030 yılına gelindiğinde dünya çapında tüm yetişkinlerin yarısı en az ayda bir kez aşırı içki içecek.

    1) You'll never walk alone (Liverpool)
    © AFP 2019 / OLI SCARFF
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    HASTA DA EDİYOR

    The Lancet dergisinde yayımlanan raporu kaleme alanlar, "Dünya zararlı alkol kullanımını azaltmaya yönelik küresel hedeflere ulaşma yolunda ilerlemiyor" derken alkol reklamlarının yasaklanması ve alkol ürünlerinden daha fazla vergi alınması gibi set önlemler talep etti. 

    Rapora göre küresel çapta 237 milyon erkek ve 46 milyon kadın alkol bağlantılı rahatsızlık ve hastalıklara yakalanacak. Bu durum en yüksek oranda Avrupa (erkeklerin yüzde 15'i, kadınların yüzde 3.5'i) ve Kuzey Amerika'da (erkeklerin yüzde 11.5'i, kadınların yüzde 5'i) yaşanacak. 

    Huawei
    © REUTERS / Aly Song
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    ALKOLÜN ÇİN, HİNDİSTAN VE VİETNAM'DAKİ YÜKSELİŞİ

    Raporu hazırlayan ekibin lideri , Almanya'nın Dresden kentindeki Klinik Psikoloji ve Psikoterapi Enstitüsü araştırmacısı Jakob Manthey, şu değerlendirmede bulundu:

    "1990 öncesinde en çok alkol, gelir düzeyi yüksek ülkelerde tüketilirdi. En yüksek oranlarda Avrupa'da içilirdi. Ama bu kalıp büyük ölçüde değişti. Avrupa'da büyük düşüş, Çin, Hindistan ve Vietnam gibi orta gelirli ülkelerde ise muazzam artış var."

    2017 yılı istatistiklerine göre Avrupa ve Kuzey Amerika'da 15 yaş ve üstü yetişkinlerin hala yüksek bir oranı alkol tüketiyordu ve bunu dünyanın diğer bölgelerinden daha fazla yapıyordu. 

    Çin Devlet Başkanı Şi Cinping
    © REUTERS / Jason Lee
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    Örneğin Fransa'da erkeklerin tüketimi 19 litre saf alkole, kadınların tüketimi yaklaşık 6 litre saf alkole denk gelirken bunun ortalaması 12 litrenin üzerine çıkıyordu. 

    2017 yılında bu oran ABD'de erkekler için 15, kadınlar için 4.5 litreyken ortalaması yaklaşık 10 litreydi.

    ÇİN'DE 17 YILDA YÜZDE 70 ARTIŞ

    Çin'de erkekler 11, kadınlar 3 litre tüketirken ortalama 7 litrenin üzerine çıktı. Bu oran ABD'nin altında kalsa da, Çin'in 1990'daki tüketimine göre yüzde 70 artış anlamına geldi. 

    ABD İLE ÇİN YER DEĞİŞTİRECEK

    Bira
    © Fotoğraf : Pixabay
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    2030 yılına gelindiğinde ise bu iki ülke yer değiştirecek: Çinli yetişkinler ortalama 10 litreden fazla alkol tüketecek, Amerikan tüketimi ise 9.5 litreye düşecek. 

    Arasıra alkol tükettiklerini söyleyenlerin oranı Çin'de yüzde 77'ye çıkacak, ABD'de yüzde 73'e inecek.  

    HİNDİSTAN ARKADAN GELSE DE GAZA BASIYOR

    2017 yılında Hindistan'da erkeklerin yüzde 40'ı, kadınların yüzde 22'si alkol tüketti, toplam saf alkol tüketim ortalaması 6 litrenin altında kaldı, ama bu, 1990 yılındaki rakamın tam iki katıydı. Araştırmaya göre 2030 yılına gelindiğinde 2017 yılının rakamlarında yüzde 50 artış yaşanacak. 

    Bira
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    İSLAM COĞRAFYASI EN ALTTA

    2017 istatistiklerine göre en az alkol tüketen bölgeler, yılda yetişkin başına 1 litrenin altında kalan Kuzey Afrika ve Ortadoğu oldu.

    MOLDOVA EN TEPEDE

    En fazla tüketen bölgeler de yılda yetişkin başına 12 litrenin üzerine çıkan Orta ve Doğu Avrupa . En tepede 15 litrenin üzerinde seyreden Moldova yer alırken, Rusya, Fransa ve Portekiz 12 litreyle takipteydi. 

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    Etiketler:
    The Lancet, bira, Alkol tüketimi, Çin
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