Meghan ile Harry'nin bebeğinin ilk fotoğrafları yayımlandı

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in torunu Prens Harry ile eşi Meghan'ın 6 Mayıs'ta dünyaya gelen ilk bebeği, çok geciktirmeden kamuoyuna tanıtıldı.

Çiftin bir yıl önce nikah töreninin düzenlendiği Windsor Kalesi'ndeki St George Salonu'nda fotoğraf seansı düzenlendi.

Prens ve Sussex Dükü Harry, kraliyet ailesine girince Sussex Düşesi ünvanını alan ABD'li eşi Meghan'ı koluna takıp bebeği de kucağına alarak, bir grup gazeteciye poz verdi.

The first pictures of Prince Harry and Meghan Markle with Baby Sussex are here 👶🏽🇬🇧 https://t.co/OyehX32W3M pic.twitter.com/ZaUfmKOEy3 — BuzzFeed News (@BuzzFeedNews) May 8, 2019

Youssef Boudlal İngiltere Kraliyet ailesinden beklenen haber geldi

Meghan beyaz bir elbise giyerken erkek bebek de beyaz battaniyeye sarılıp beyaz şapka takılmış haldeydi.

İki gün önce bebeğin doğum müjdesini Harry'nin vermesinin ardından bu kez ilk konuşan Meghan oldu:

"Bu bir sihir, şahane bir şey. Dünyadaki en iyi iki adamla birlikteyim, çok mutluyum. Çok iyi huylu, çok sakin bir bebek."

© REUTERS / Peter Nicholls UKIP'te 'müstakbel kraliyet gelini Markle' krizi: Bir bakmışız bir sonraki başbakan Müslüman, kral da siyah

Harry "Bu huyunu kimden almış, bilemiyorum" diye araya girince, ikisi de gülmeye başladı.

Meghan "O bizim rüyamız, o yüzden son birkaç gün gerçekten çok özeldi" diye ekledi.

HARRY'YE MANİDAR SORU

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Geçmişi 'yaramazlıklarla' dolu Harry "Ebeveyn olmayı nasıl buldunuz" sorusu üzerine "Muhteşem, anne baba olmak harika bir şey. Daha sadece 2.5-3 gün oldu, ama kendi küçük mutluluk buketimizin olmasından o kadar heyecanlıyız ki" dedi.

KRALİYETİN SIRADIŞI ÇİFTİ

Daha önce Buckingham Sarayı, Sussex Dükü ile Düşesi'nin doğumun hemen ardından bebekle poz vermeyeceğini duyurmuştu. Bu saray tarihçileri tarafından genç çiftin kendi bildikleri gibi yaşama yönünde güçlü arzusunun ifadesi olarak yorumlanmıştı.