Yolcular artık yanlarında 'dumansız sigara' getiremeyecek

Ticaret Bakanlığı, özellikle Kuzey Kıbrıs ve Ukrayna'dan Türkiye'ye sokulan ve normal sigaraya göre daha zararlı olduğu iddia edilen ısıtmalı tütün ürünlerinin yolcu yanında getirilmesini yasakladı. Isıtmalı tütün ürünleri, içildiğinde duman çıkarmadığı için 'dumansız sigara' olarak da biliniyor.

Milliyet gazetesinden Mithat Yurdakul'un haberine göre, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü'nden gönderilen bir yazıda, piyasada, tütünü yakmak suretiyle değil, bir cihazla 350 dereceye kadar ısıtmak suretiyle ve duman çıkarmadan içilebilen yeni nesil sigaranın satışa çıkarıldığına dikkat çekildi.

Cihazla ilgili herhangi bir yasal düzenlemenin olmadığı belirtilen yazıda, özellikle yurt dışından uçakla gelen yolcuların bu ürünleri beraberinde getirdiği ve bu üründen dolayı sıkıntı yaşandığı vurgulandı.

Ticaret Bakanlığı yazı üzerine konuyu Tarım ve Orman Bakanlığı'na danıştı. Tarım ve Orman Bakanlığı da yanıtında Tütün ve Alkol Daire Başkanlığı'nın "Bu ürünün bugüne kadar bilinen ve mevzuatımızda tanımlanan tütün mamülü ketegorilerinden herhangi birine benzer bir ürün olmadığı, bahse konu ürünün 'yeni nesil sigara' değil yeni tütün mamülü olarak değerlendirilmesi gerektiği mütalaa edilmiştir" dendi.

Değerlendirmede 'ısıtılan tütün mamülü'nün Türkiye'de üretimi, ithalatı ve iç piyasaya arzının mümkün olmadığı kaydedilerek, bu ürünün yolcu beraberinde de getirilemeyeceğine işaret edildi. Tarım ve Orman Bakanlığı, sigara ve diğer tütün mamüllerinin ithalatı için Cumhurbaşkanlığı kararı alınması gerektiğini de anımsattı.

Yazışmalar üzerine cihazın yurt dışından yolcu beraberinde getirilmesinin mümkün olmadığına karar verildi. Talimata göre söz konusu cihazı yanında getirenler yurda sokamayacak, yanında bu ürünü getirenlere gümrük tarafından işlem uygulanacak.