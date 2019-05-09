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14:26 09 Mayıs 2019
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    BBC, kraliyet bebeği hakkında ırkçı paylaşım yapan radyocuyu kovdu

    © REUTERS /
    Yaşam
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    Prens Harry ile Meghan Markle'ın ilk bebekleri hakkında ırkçı bir paylaşım yapan BBC Radio 5 programcısı Danny Baker’in kovulduğu belirtildi.

    Sussex Dükü ve Düşesi olan çiftin Archie Harrison Mountbatten-Windsor adını verdikleri bebeklerini kamuoyuna takdim etmelerinin ardından BBC radyo programcısı Danny Baker skandal bir paylaşımda bulundu.

    ​Smokin giydirilmiş bir maymunun elinden tutan bir çiftin fotoğrafını paylaşan 61 yaşındaki Baker, “Kraliyet bebeği hastaneden ayrılıyor” ifadelerini kullandı.

    Britain's Prince Harry and Meghan, Duchess of Sussex are seen with their baby son, who was born on Monday morning, during a photocall in St George's Hall at Windsor Castle, in Berkshire, Britain May 8, 2019. Dominic Lipinski/Pool via REUTERS
    © REUTERS / POOL
    Meghan ile Harry'nin bebeğinin ilk fotoğrafları yayımlandı
    Meghan Markle’ın Afrika kökenli annesine bir gönderme olarak algılanan bu paylaşım sosyal medyada büyük tepki topladı. Kullanıcılar Baker’ı ırkçılıkla suçladı. Bunun üzerine Baker paylaşımını sildi.

    ‘KENDİ AKILSIZLIĞIMA ŞAŞIRDIM’

    Daily Mail’e açıklama yapan Danny Baker, ‘kendi akılsızlığına kendisinin de şok olduğunu’ söyledi, ırkçılık suçlamalarını ise kabul etmedi.

    Baker, “Şaka olsun diye aptalca bir fotoğraf koydum, silindir şapkalı bir maymun. Her zaman aptalca fotoğraflar paylaşırım, hepsi bu. Çirkin olduğunu fark edince kaldırdım. Bu bariz bir hata. Özür dilerim” dedi.

    Sunucu, ırkçı olup olmadığına dair bir soru karşısında ise, “Hayır kesinlikle ırkçı değilim, hem de hiç” yanıtını verdi.

    Roseanne Barr
    © REUTERS / Mario Anzuoni
    Başrol oyuncusu ırkçı açıklamalar yaptı, dizi yayından kaldırıldı
    Sosyal medya kullanıcıları cevapla tatmin olmazken, BBC’ye programcıyı görevinden alması için çağrı yaptılar.

    ‘DEĞERLERİMİZE AYKIRI’

    BBC Radio 5 denetleyicisi Jonathan Wall, çalışanlara gönderdiği e-postada, “Danny sosyal medyada ciddi bir değerlendirme hatası yaptı ve bu bizim radyoda savunduğumuz değerlere aykırı. Danny parlak bir yayıncı ancak artık bizimle haftalık program yapmayacak ” ifadelerini kullandı.

    Baker da daha sonra kovulduğu haberlerini bizzat doğruladı ve “BBC tarafından az önce kovuldum” dedi.

    Danny Baker, 2009’dan beri BBC Radio 5’te hafta sonu programı yapıyordu.

    Etiketler:
    Archie Harrison Mountbatten-Windsor, Danny Baker, Kraliyet, bebek, kovulma, ırkçı, Maymun, BBC Radio 5 live, Meghan Markle, Prens Harry, Sussex, İngiltere
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