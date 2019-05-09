‘Rusya’nın casusu’ olduğu iddia edilen balina, suya düşen telefonu kurtardı

Norveç’te ‘Rusya’nın casusu’ olduğu ileri sürülen beyaz balinanın, bir kadının suya düşürdüğü iPhone’u kurtarıp ağzıyla geri getirdiği belirtildi.

Norveç’in Hammerfest kentinde arkadaşları ile bir tekne gezintisi yapan Ina Mansika isimli kadın, iPhone’unu suya düşürdü. Ancak beyaz bir balina, ağzıyla telefonu yeniden yüzeye çıkardı. Mansika’ya da yalnızca telefonu balinanın ağzından almak kaldı.

The Dodo sitesine konuşan Mansika, “Herkes çok şaşırdı, gördüklerimize inanamadık. Telefonumu geri alabildiğim için aşırı mutlu ve minnettar oldum” dedi.

Kameralara yansıyan o anlar, “Hayvanlar insanlardan daha nazik olduğunda” sözleriyle Instagram’da paylaşıldı.

Telefonu getiren balinanın, Rusya’nın casusu olduğu ileri sürülen balina ile aynı olduğu iddia ediliyor.

‘ÇOCUKLAR İÇİN EĞİTİLMİŞ OLABİLİR’

Rusya tarafından eğitilmiş olabileceği düşünülen bir beyaz balina Norveç kıyılarında görülmüş, balinanın sahilden 40 kilometre öteye gitmediği iddia edilmişti.

‘Hvaldimir’ ismi verilen balinanın çok dost canlısı olduğuna dikkat çekilirken, Fiskeribladet gazetesinde bunun sebebinin zihinsel sorunları olan çocukları eğlendirmek için eğitilmiş olabileceği iddiası yer aldı.

Gazetede çalışan eski gazeteci Morten Vikeby, Rusya’nın Norveç’le olan sınırına yakın yerlerde 2008 yılında terapi amaçlı balinaların eğitildiğini belirttiği bir yazı hazırladı. Semion isimli bu merkezden arşiv görüntüleri de yayınlandı.

Vikeby, balinadaki kemerlerin muhtemelen içinde çocukların olduğu küçük botların çekilmesi için kullanıldığını, bu kadar dost canlısı olma nedeninin de insanlar arasında bulunması olduğunu ifade etti. Yayınlanan arşiv görüntülerindeki balinanın da Hvaldimir’inkine benzer hareketler sergilediği görülüyor.