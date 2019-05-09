Berlin'de bir parkta uyuşturucu satıcılarına 'özel alan' ayrılması tartışma yarattı

Almanya’nın başkenti Berlin’de en işlek parklardan birinde uyuşturucu satıcıları için pembe boyalı alanlar ayrıldı. Suça davetiye çıkartıldığını söyleyerek tepki gösterenler olduğu kadar, parka giden diğer sakinlerin artık rahatsız olmayacağını savunanlar da oldu.

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Berlin’in ünlü Kreuzberg semtinde bulunan Görlitzer Parkı’nın girişindeki bazı küçük alanlar uyuşturucu satıcılarına ayrılmak üzere pembe sprey boyayla işaretlendi.

Bu adım, uyuşturucunun polis gözetiminde satılması fikrine dayanıyor.

Yetkililer, bu sayede diğer insanların rahatsız edilmeyeceğini umuyor ve parkı ‘girmeye çekinilen’ bir yer olmaktan çıkaracağını savunuyor.

Kreuzberg’in işlek bir noktasında yer alan Görlitzer Parkı, özellikle gece saatlerinde uyuşturucu satıcılarının merkezi olmak gibi kötü bir şöhrete sahip ve yetkililer uzun süredir bu sorunu çözmeye çalışıyor.

'HUKUKU ÇİĞNEMEK İÇİN BİR DAVET'

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Ancak son uygulama kamuoyunda ve siyasette tepkiyle karşılandı. Belediye Meclisi, organize suçu teşvik etmekle suçlandı.

Berlin polis sendikasından Sözcü Benjamin Jendro ise, “Uyuşturucu ticareti yapanlar ceza gerektiren bir suç işler. Eğer suçluları parkı kullanan sıradan biri gibi çocuklarınızın oyun oynadığı yere entegre etmek isterseniz, bu durumda pembe çizgiler eroin, marihuana ve diğer uyuşturucuların satılmasına yardımcı olmak için harika bir yöntem olur” dedi.

Berlin Eyalet Parlamentosu’ndan vekil Bernhard Dregger da, “Bu noktalar hukuku çiğnemek için bir davet” yorumunu yaptı.

Ulusal Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu’ndan Marlene Mortler da uyuşturucu satıcılarına ‘ticaret ruhsatı’ verilemeyeceğini söyledi.

Yeşiller Partisi’nden Florian Schmidt ise fikri savundu. Mekan ne olursa olsun uyuşturucu satışının bir şekilde gerçekleşeceğini söyleyen Schmidt, “Gerçekle baş etmek zorundayız” dedi.

© AP Photo / Michael Sohn Berlin’de Kreuzberg semtinde bulunan Görlitzer Parkı’nın girişindeki bazı alanlar uyuşturucu satıcılarına ayrılmak üzere pembe sprey boyayla işaretlendi.

BELEDİYE MECLİSİ TOPU PARK YÖNETİCİSİNE ATTI

Gelen tepkilerin ardından Belediye Meclisi, topu parkın yöneticisi Cengiz Demirci’ye atarak bunun sadece Demirci tarafından dile getirilen bir öneri olduğunu açıkladı.

Basına konuşmama uyarı yapıldığı belirtilen Demirci, bu yasaktan önce yerel televizyon kanallarına yaptığı açıklamada amacının uyuşturucu satışını yasallaştırmak olmadığını, sadece parkta vakit geçirmek isteyenleri korumak istediğini söyledi.

Uygulama, akıllara HBO kanalında yayınlanan ‘The Wire’ dizisinde ‘Hamsterdam’ adıyla yaratılan bölgeyi getirdi. Dizide polis, Baltimore’da harabe halindeki bir bölgeyi uyuşturucu satıcılarına ayırıyordu.