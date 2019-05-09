Şampiyonada 13 yaşındaki çocuğu iten eski milli yüzücü: İçtenlikle bir kez daha özür dilerim

Marmaris’te düzenlenen yüzme şampiyonasında kendi kategorisinde birinciliğe giden 13 yaşındaki Seyfi Diker’e omuz attığı iddia edilen eski milli yüzücü Tolga Öcal, konuyla ilgili açıklama yaptı. Öcal, “Zamanı geriye alıp bu olayı ne yaşamayı, ne de yaşatmayı isterdim. Tüm kamuoyundan içtenlikle bir kez daha özür dilerim” dedi.
Marmaris’te düzenlenen Uluslararası Aquamasters Yüzme Yarışması finalinde kendi kategorisinde birinciliğe giden 13 yaşındaki Seyfi Diker’e omuz attığı iddia edilen eski milli yüzücü Tolga Öcal, konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Yaşanan olaya ilişkin yazılı açıklama yapan Öcal, bir kez daha özür diledi.
'TALİHSİZ BİR OLAYIN İÇİNDE YER ALDIM'
Olaya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada uzun yıllardır spor sektörünün içerisinde yer aldığını ifade eden eski milli yüzücü Tolga Öcal, "Sporcu, yönetici ve antrenör kimliklerimle 1985 yılından bu yana yüzme sporunun içinde yer alıyorum. Bu süre içerisinde onlarca kez ülkemi uluslararası yüzme yarışlarında gururla temsil ettim. Uluslararası Marmaris Aquamasters yüzme yarışlarında 'Küçükler ve Gençler' kategorisini oluşturan ve teşvik eden yöneticilerinden de biri oldum. Buna ek olarak halen çeşitli yaş gruplarında öğrencilerimi yetiştirmek üzere yüzme antrenörlüğü yapmaktayım. Sporu hayatının eksenine almış ve başarılı sporcular yetiştirme hedefinde olan bir antrenör olarak, sporda başarının sadece sportif çalışma ile değil azim ve erdemler bütünlüğü ile yakalanabileceğinin bilincinde bir insanım. Son birkaç gündür spor camiasını ve kamuoyunu meşgul eden Uluslararası Marmaris Aquamasters yarışlarında yaşanan talihsiz bir olayın içinde yer aldım" dedi.
Olay karşısında duyduğu üzüntüyü dile getiren ve kasti bir durumun olmadığını ifade eden Öcal, "Üst düzey performansla yarışılan açık su müsabakalarının bitiş anında sporcuların yaşadığı bedensel ve mental etkilere uzun uzun değinmek istemiyorum. 1.5 kilometrelik parkurun bitişine yaklaştığımızda, sudan çıkarken iki kez sendelediğimi, dengemi kaybederek bitiş halısının olduğu tarafta genç kardeşim olduğunu farketmediğim bir 'Sporcuya' da savrulduğumu hatırlıyorum. Sebebi ne olursa olsun önemli olan bu zorlu yarışın bitişinde, hiçbir kastım olmadığı halde, genç sporcu kardeşim Seyfi Diker’in düşmesine ve üzülmesine neden olmamdır. Çok daha kötü sonuçlanabilecek bir çarpışmanın fiziksel sonuçlarını da düşündüğümde zamanı geriye alıp bu olayı ne yaşamayı, ne de yaşatmayı isterdim. Sporcu kimliğim ve antrenörlük anlayışım doğrultusunda, kasti olarak hiçbir sebeple spor ve sporcuyu konu alacak olumsuz bir düşünce ve hareket içinde olmam beklenemez. Ancak bu tip bir durumun tekrarlanmaması için üzerime düşenleri gözden geçirmem gerektiğinin de farkındayım" ifadelerini kullandı.
Genç sporcunun madalyasını almasının kendisi için de bir teselli olduğunu ifade eden ve başarılı sporcunun yeni başarılar kazanacağına inandığını da belirten Öcal, "Tek tesellim genç kardeşimin büyük başarısının bu tatsız olayla gölgelenmeyerek hak ettiği madalyasını almasıdır. Bugüne kadar sporcular yetiştirmiş bir antrenör olarak, başarısını kanıtlayan Seyfi Diker kardeşimin de yüzme sporunda milli formamızı giyerek ülkemize ve milletimize büyük gururlar yaşatacağından şüphem olmadığını belirtmek isterim. Hiç istemeden gelişen bu olumsuz olaydaki sorumluluğumu kabul ederek, başta Seyfi Diker ve ailesi olmak üzere, spor camiasından, hassasiyet gösteren ve bu konu hakkında samimi duygular taşıyan tüm kamuoyundan içtenlikle bir kez daha özür dilerim" dedi.
Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir: Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.
sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.
Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;
Mevcut gönderiyle alakalı değilse.
Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.
Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,
Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.
Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.
Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.
Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.
Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.
İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.
Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.
Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.
Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.
Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.
Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.
Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.
Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).
Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).
Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).
Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).
Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.
Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.
Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir: Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı, hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.
Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.
Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)