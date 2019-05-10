Sümela Manastırı ziyarete 1 hafta rötarlı açılacak

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden biri olan ve 22 Eylül 2015 tarihinde restorasyon çalışmaları nedeniyle ziyarete kapatılan Sümela Manastırı’nın birinci bölümü 25 Mayıs 2019 tarihinde ziyarete açılacak.
Konuyla ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Trabzon İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu, "Bakanlığımızca sürdürülen restorasyon çalışmaları birinci etapla ilgili olarak, şuan sona gelmiş bulunmaktayız. Daha önce 18 Mayıs 2019 diye ifade etmiş olduğumuz ziyarete açılış tarihi ile ilgili olarak şuanda sizlerin de gördüğü gibi elverişsiz hava şartları nedeniyle kısa süreliğine erteme oldu. Dolayısıyla inşallah 25 Mayıs tarihinde Sümela Manastırımızı ziyarete açmak için çalışmalarımız hızlıca sürüyor ve tamamlamak üzereyiz. Şu anda gecikmenin nedeni elverişsiz hava şartları dolayısıyla çalışmaların aksaması. Bu şartların hızlı bir şekilde iyileşmesi ve havaların düzelmesi ile Sümela Manastırı’nı 25 Mayıs 2019 tarihinde halkımızın hizmetine açmış olacağız" dedi.
44 AYDIR RESTORASYON ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Tarihi yapılarda bu tarz bir restorasyon çalışmasının dünyada tek olduğu belirtilirken, Sümela Manastırı’nın yamaç güvenliği çalışmaları ile ilgili olarak Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) ile ‘Sümela Manastırı’nda Düşme Tehlikesi Arz Eden Bloklara İlişkin Jeolojik, Jeofizik ve Jeoteknik Yöntemlerle Araştırılması’ konulu Ar-Ge çalışması yapıldı. Bu çalışma sonrasında restorasyonun en zor bölümünü oluşturan manastırın girişinde bulunan bin 600 tonluk kaya parçasının parçalanıp parçalanmamasıyla ilgili Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Jeofizik ve Jeoloji Bölümü akademisyenleri tarafından kayanın bulunduğu yerde sabitlenmesine karar verildi.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)