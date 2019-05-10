Rus artistik patinajcı Medvedeva: Herkes örümcekten korkar, ben kelebekten

Winnipeg Free Press, buz üstündeki performansıyla milyonları büyüleyen Medvedeva’nın en büyük korkusunun kelebekler olduğunu yazdı.
Medvedeva “Herkes örümceklerden korkar bense kelebeklerden. Bir kelebek yanıma yaklaştığında aynı anda hem gülüp hem ağlıyorum” dedi.
İki dünya şampiyonluğu bulunan Medvedeva, Pyeongchang Kış Olimpiyatları'nda 81.61 puan alarak rekor kırmıştı. Medvedeva'nın rekoru, dakikalar sonra bir diğer Rus artistik patinajcı olan Alina Zagitova tarafından kırılmıştı.
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