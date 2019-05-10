Rus artistik patinajcı Medvedeva: Herkes örümcekten korkar, ben kelebekten

İki kez Dünya Şampiyonu olan Yevgeniya Medvedeva, hayatta en çok korktuğu şeyin kelebek olduğunu söyledi. Bu fobisi yüzünden birçok zorluk yaşadığını belirten Medvedeva, korkusunun nasıl geliştiğini bilmiyor.

Winnipeg Free Press, buz üstündeki performansıyla milyonları büyüleyen Medvedeva’nın en büyük korkusunun kelebekler olduğunu yazdı.

© Sputnik / Vladimir Pesnya Rus artistik patinajcı Medvedeva: Bakımsız erkeklerden nefret ederim

Gazeteye konuşan Medvedeva, güve ve kelebek korkusu anlamına gelen lepidopterofobisinin olduğunu ifade ederken, bu fobinin nasıl geliştiğine dair bir şey hatırlamadığını kaydetti.

Medvedeva “Herkes örümceklerden korkar bense kelebeklerden. Bir kelebek yanıma yaklaştığında aynı anda hem gülüp hem ağlıyorum” dedi.

İki dünya şampiyonluğu bulunan Medvedeva, Pyeongchang Kış Olimpiyatları'nda 81.61 puan alarak rekor kırmıştı. Medvedeva'nın rekoru, dakikalar sonra bir diğer Rus artistik patinajcı olan Alina Zagitova tarafından kırılmıştı.