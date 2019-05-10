Türkiye'de 250 görme engelli, rehber köpek bekliyor

Türkiye’deki 756 bin görme engelliden 250'si rehber köpek sahiplenebilmek için bekliyor. Ancak şu anda aktif olarak çalışan rehber köpek sayısı 4. Rehber Köpekler Derneği Kurucusu Avukat Nurdeniz Tuncer, desteğe ihtiyaç duyduklarını söylüyor.

© AFP 2019 / THIERRY ZOCCOLAN Rehber köpekler için yasa isteyen CHP’li Ağbaba: Görme engelli danışmanım köpeği ile TBMM’ye giremiyor

Habertürk'ten Demet Demirkır'ın haberine göre, Türkiye'de daha önce olmayan bir uygulamaya önderlik eden Rehber Köpekler Derneği sayesinde görme engelli bireyler daha bağımsız hale geliyor, kendi başlarına sosyal hayata karışabiliyorlar. Derneğin amacı; görme engelli kişilerin kendi başlarına sosyal hayata dahil olabilmeleri için onlara dost olan rehber köpekleri yetiştirmek ve eğitmek.

10 yaşında görme yetisini kaybetmeye başlayan Rehber Köpekler Derneği Kurucusu Avukat Nurdeniz Tuncer, 30 yaşında hastalığının daha da ilerlediğini ve artık yolda yürürken sokakları dahi ayırt edemeyecek hale geldiğini söyledi. Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi Richard Moore'un eşi Maggie Moore'un öncülüğünde Rehber Köpekler Derneği'ni kurduklarını ve dernek sayesinde pek çok görme engelli bireye yardımcı olduklarını söyledi.

YÜZDE 90 ORANINDA GÖRME KAYBI ŞARTI

Tuncer'e Türkiye'nin ilk rehber köpeği olan Kara, rehberlik ediyor. Dernek kapsamında rehber olmaya uygun köpekler eğitiliyor, eğitimi tamamlanan köpekler talep eden görme engellilere ücretsiz olarak veriliyor. Ancak rehber köpek sahiplenebilmek için yüzde 90 oranında görme kaybının olma koşulu bulunuyor.

Tuncer, “Türkiye’de bugün 756 bin görme engelli birey bulunuyor. Derneğimize rehber köpek sahiplenebilmek için başvuranların sayısı ise 250. Şu anda aktif olarak çalışan rehber köpek sayımız 4, terapi köpeği sayımız 3 ve eğitimde olan köpek sayımız ise 7. Bu sayının artması için çalışmalarımız devam ediyor. Bunun için de seçilen köpeklerin ilk bir yıllık bakımını sağlayan gönüllü bakıcı ailelerimizin de sayısının artmasını hedefliyoruz. Bu anlamda bize destek sağlayan herkese teşekkür ediyor ve desteklerin artmasını diliyoruz" açıklamasında bulundu.

REHBER KÖPEK SAHİBİ OLMAK İÇİN NELER GEREKİYOR?

Rehber köpek sahiplenebilmek için kişinin yüzde 90 oranında görme kaybının olması gerekiyor. Bunun ardından eğitimini tamamlamış rehber köpekler ile görme engelli birey buluşturuluyor ve kendisine en uygun olan köpekle eşleştiriliyor. Ardından 1 aylık bir eğitim dönemi sonunda birbirine uyum sağladıkları takdirde hayatlarına beraber devam ediyorlar.