Ay'a sefer yapacak uzay aracını tanıtan Bezos: Bu kez kalmak üzere gidiyoruz

'Dünya'nın 8. kıtası' diye nitelenen Ay'a yolculuk yeniden rağbet görmeye başladı. Bu kez ABD'li e-ticaret devi Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, 2024'te Ay'a göndereceği uzay aracını takdim ederken uzayı kolonileştirme hedefini koydu.

© AFP 2019 / Luis ACOSTA NASA Ay'da su üretmenin formülünü buldu

Dünyanın en değerli şirketinin CEO'su ve dünyanın en zengin kişisi konumundaki Jeff Bezos, tam da özel yaşamının skandallarla sarsıldığı bir dönemde, Ay'a yolculuk kervanına katıldı.

Aynı zamanda ABD Başkanı Donald Trump'a muhalefetiyle dikkat çeken Washington Post gazetesinin de sahibi olan Bezos, Washington DC'de düzenlediği basın toplantısıyla, 2024'te Ay'a insan ve donanım taşıması tasarlanan uzay aracının tam boy modelini tanıttı.

'Mavi Ay' (Blue Moon) adı verilen insansız uzay aracı tekrar kullanılma özelliğine sahip olacak.

© Fotoğraf : Israel To The Moon @TeamSpaceIL Ay'a yolcu kalmasın: İsrail de uzay aracı gönderdi

Bilimsel aletler, uydular ve arazi araçları taşıması öngörülen Mavi Ay için üretilen yeni roket motoru BE-7, 4535 kiloluk itici kuvvet çıkarıyor.

Bezos, "Artık Ay'a geri dönme vakti, bu kez kalmak üzere" diyerek gelecek vizyonunu çizdi.

Ünlü işadamı, potansiyel müşteriler ve NASA yetkililerinden oluşan topluluğa, 'Mavi Köken' (Blue Origin) adını verdiği uzay araştırmaları şirketinin Ay'la ilgili hedeflerini anlattı.

Bezos'a BE-7 roket motorunu örtüsünü kaldırarak kamuoyuna takdim etmesi sırasında Mavi Köken'in Gelecek Kulübü'nden bir çocuk eşlik etti.

Buna göre Mavi Ay, Dünya'dan Ay'a ulaşmasına yetecek kadar yakıtla havalanacak. Kendi kendine çalışan dört arazi aracı taşıyabilecek. Ay'ın yüzeyine yüklerini indirecek. Ay'ın yörüngesine uydu yerleştirecek.

Yakıt yüklü olarak Dünya'dan fırlatıldığında 13500 kilodan biraz daha ağır çekecek olan Mavi Ay'ın ağırlığı Ay'a inmeye yaklaşırken 3170 kilo civarına düşmüş olacak.

Mavi Ay'ın Ay'ın kraterlerinde buz tortuları bulunan Güney Kutbu'na inmesi planlanıyor. Buzlardan elde edilecek suyun parçalanarak hidrojen elde edilmesiyle üretilecek yakıt sayesinde uzay aracının Güneş Sistemi'nde başka seferlere çıkabilmesi öngörülüyor.

Trump yönetimi mart ayında yaptığı açıklamayla ABD'nin 2024 sonunda Ay'a yeniden astronot göndermeyi planladığını duyurmuştu. Mavi Köken'in Trump'ın koyduğu 2024 mühletini yakalayabileceğini söyleyen Bezos, bunu Ay'a inecek uzay aracı tasarlamaya 2016 yılında başlamalarına borçlu olduklarını belirtti.

Gelecekte insanların uzayda yaşamaları ve çalışmaları vizyonundan söz eden dünyanın en zengini, diğer yandan uzayda ilginç şeyler yapmanın bedelinin çok yüksek olduğunu, zira uzayda hiçbir altyapı bulunmadığını belirtti.

"Benim kuşağımın işi o altyapıyı inşa etmek olacak. Uzaya bir yol inşa edeceğiz. Sonra hayrete şayan şeyler olacak" diyen Bezos, kendi kendini idame imkan ve kabiliyetlerine sahip olan, üzerindeki insanlar, hayvanlar ve bitkilere yaşam desteği veren, milyonlarca canlının yaşamını sürdürebileceği devasa uzay kolonilerine dair çizimler gösterdi.

Bezos is talking about building enormous, rotating habitats in space that can hold upwards of a million people. Some would be cities, some would be natural parks, he said. pic.twitter.com/QHeqN0gz7M — Jacqueline Klimas (@jacqklimas) May 9, 2019

Amazon'un düşük ücret, ağır çalışma ve korkunç çalışma koşulları sayesinde ​e-perakendecilik masraflarını azaltmasını çağrıştırırcasına uzay araştırmalarının masraflarını aşağıya çekmeyi vaat eden Bezos, NASA'nın çok gecikmeli icra edilen ve çok pahalıya patlayan işlerini kendi şirketinin halletmesini önerdi.

Amazon CEO'su, dünya'nın devasa sorunlarla karşı karşıya olduğunu, Mavi Köken'in ise aşırı kirlenmiş, aşırı nüfuslu ve enerjisi tükenmiş hale gelecek gezegenden insanlığı kurtarabileceğini söyledi.

Diğer yandan 1967 tarihli Dış Uzay Antlaşması (Ay ve Diğer Gök Cisimleri Dahil, Uzayın Keşif ve Kullanılmasında Devletlerin Faaliyetlerini Yöneten İlkeler Hakkında Antlaşma), Ay'da yahut Yeryüzü dışındaki herhangi bir gezegende toprak ya da emlak sahibi olmayı yasaklıyor.