Kayıt
16:30 10 Mayıs 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Tarsus'taki gizemli kazı

    Tarsus'taki gizemli kazıda ne bulunduğu açıklandı: Kandil parçası, çatı kiremiti

    © Fotoğraf : DHA
    Yaşam
    URL'yi kısaltın
    0 28

    Tarsus'ta üç yıl önce açılan, MİT ve Özel Harekât polisleri tarafından korunan kazıyla ilgili CİMER'den açıklama geldi. 3 Kasım 2017'de kapatılan kazıda 'kandil parçası, çatı kiremiti" gibi malzemelerin bulunduğu söylendi. Üst düzey güvenlik önlemleriyle korunan kazı, çeşitli spekülasyonlara neden olmuştu.

    Tarsus'taki gizemli kazı
    © Fotoğraf : DHA
    Tarsus'taki gizemli kazının yapıldığı yerde evler 'çöktü çökecek'
    Mersin’in Tarsus ilçesi’nde yapılan ve yıllardır gündemden düşmeyen ‘gizemli kazı’yla ilgili bugün resmi bir açıklama yapıldı. 2016’da başlatılan ve bir yıl sonra 3 Kasım 2017’de kapatılan kazıda MİT ve Özel Harekât polisleri de görev yapmıştı.

    Arkeofili’nin Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) sorduğu soruya Kültür Bakanlığı’na bağlı Müze Kazıları Şubesi yanıt verdi. Yapılan açıklamada, “Söz konusu alana ilişkin Tarsus Müzesi Müdürlüğü’nce hazırlanan uzman raporunda; anılan alanın III. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilli olduğu ve bahse konu alanda bilimsel kazı dışında herhangi bir kazı çalışmasının gerçekleştirilemeyeceği ifade edilmiştir. Anılan alanda daha önce yasa dışı yapılan kaçak kazılar sonucunda gerekli güvenlik tedbirleri alınarak kurtarma kazılarına başlanmıştır” denildi.

    Dört evin avlusunda yaklaşık 150 metrekarelik bir alanda yapılan kazı, kimsenin görmemesi için mavi branda ve tel örgü ile çevrilmişti. Kazı alanı, Özel Harekat ekiplerince ve uzun namlulu silahlarla korunuyor ve alana kimse sokulmuyordu. “Kazıda ne bulundu?” sorusuna gelen cevapta ise şu ifadelere yer verildi: “Tarsus Müzesi Müdürlüğünce 214 Ada, 7 ve 8 no.lu parselde gerçekleştirilen kurtarma kazısında kültür dokusunun ortaya çıkarılarak niteliğinin anlaşılabilmesi için amorf durumda pişmiş toprak kandil parçası, çatı kiremiti, amphora parçaları vb. buluntulara ulaşılmış olup envanterlik nitelikte taşınır-taşınmaz kültür varlığına rastlanmaması nedeniyle kazı çalışmalarının sonlandırılması kanaatine varılmıştır. 03.11.2017 tarihinde kazı çalışmaları sonlandırılarak can ve mal güvenliği açısından açılan kazı çukurları kapatılmıştır.”

    İDDİALAR NELERDİ?

    2012’de polis memuru Mithat Erdal’ın öldürülmesinden sonra eşi Sibel Erdal, 2016’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a bir mektup yazarak dosyanın yeniden açılmasını talep etti. Erdal’ın iddialarına göre, Mithat Erdal define avcılarının arasına ajan olarak sokulmuştu. Başka bir noktada kral mezarı bulunduğunu söyleyen Sibel Erdal içindeki hazinenin talan edildiğini söyledi. Eşinin amirlerinin de olayla ilgisi olduğunu bildiren kadın “Ankara’ya durumu bildirmek isteyen eşim öldürüldü” dedi. Haklarındaki iddialardan sonra bazı polisler, ‘FETÖ’ bağlantısı iddia edilerek görevden alındı. Mithat Erdal’ın ölümüyle ilgili soruşturma da yeniden açıldı.

    Tarsus'taki gizemli kazı
    © Fotoğraf : DHA
    Tarsus'ta gizemli kazının yapıldığı evin sahibi: Kapıda bana silah doğrulttular
    Kazıyla ilgili iddialardan biri, kazılan 150 metrekarelik alanın cinayeti aydınlatmak amacıyla olduğunu öne sürüyordu. Bu sırada, Adana’da bulunan bir otel sahibi evleri satın almak istedi. Polis memuru Mithat Erdal’ın kiraladığı evi alamayan işadamı, 4 evden 1’ini satın aldı. Otel sahibi, avlusu ortak olan, 30 bin TL değerindeki eski yapı için de 230 bin TL ödedi. Diğer evleri de almak isteyen işadamı, ev sahibi ve yakınlarına yüklü miktarda para teklif etti.

    İNCİL İDDİASI

    Kazıyla ilgili bir başka iddia ise, Hristiyanlığın önemli isimlerinden Tarsuslu Aziz Paul’ün kayıp İncil’inin bulunduğu yönündeydi. Ancak, Vatikan’ın Ankara Büyükelçisi Başpiskopos Paul Russell, “Vatikan’ın Tarsus’taki herhangi bir arkeolojik kazı veya başka faaliyete dahli yoktur” dedi.

    Etiketler:
    CİMER, Arkeofili, Koruma, Kazı, Tarsus
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    'Galataport hizmete girdikten sonra 2.5 milyon turist bekleniyor'
    9 Mayıs
    Rusya 74. Zafer Günü'nü kutluyor
    İnfografik
    Soyuz-5/Soyuz-5 Light taşıyıcı roket
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet