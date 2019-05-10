Rus gezgin Konyuhov, Büyük Okyanus’un güneyini kürek teknesi ile geçen ilk insan oldu

Rus gezgin Konyuhov, ‘Akros’ isimli kürek teknesi ile bir ilke imza attı.
Konyuhov, yalnız başına Yeni Zelanda ile Şili arasını kürek teknesi ile geçen ilk insan olarak tarihe adını yazdırdı. Konyuhov yolculuğuna Aralık 2018’da Yeni Zelanda’dan başladı.
Yolculuk 154 gün 13 saat 37 dakika geçti. İki ülke arasındaki toplam mesafe ise 27 bin kilometreydi.
© Fotoğraf : ru.wikipedia.org
Daha önce balonla 33 saat 30 dakika kalarak dünya rekoru kıran Konyuhov, 11 gün altı saatte dünyayı balonla turlamıştı.
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