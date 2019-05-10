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    Britain's Prince Harry and Meghan, Duchess of Sussex are seen with their baby son, who was born on Monday morning, during a photocall in St George's Hall at Windsor Castle, in Berkshire, Britain May 8, 2019. Dominic Lipinski/Pool via REUTERS

    Yeni kraliyet bebeği: Markle'ın kedisinin adı da Archie'ydi, en sevdiği çizgi karakterden esinlenmişti

    © REUTERS / POOL
    Yaşam
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    Meghan Markle ve Prens Harry’nin bebekleri bu kez ismiyle tartışılıyor. Bu kez de Markle’ın oğluna kedisinin adını verdiği iddia edildi. Kedi Archie de adını kızıl saçlı çizgi karakter Archie Andrews’tan alıyor.

    © REUTERS /
    İngiliz kraliyet ailesinin yeni üyesine Archie adı verildi
    Meghan Markle ve Prens Harry’nin yeni doğan bebekleri İngiltere’de gündem olmayı sürdürüyor. Cinsiyeti, kime benzediği, isminin ne olacağı gibi tartışmaların ardından bu kez neden Archie adının seçildiği tartışılıyor.

    The Sun gazetesinin haberine göre Markle'ın eski yakın arkadaşlarından birine göre Düşes, oğluna kedisinin adını verdi.

    Arkadaşının anlattığıa göre Markle'ın annesi Doria Garland Archie’yi sokaktan kurtardı ve sahiplendi.

    Markle da kediyi çok seviyordu, hatta arkadaşlarına da sık sık anlatıyordu. Archie’nin, Markle üniversite için Illinois’ye gittiği sırada öldüğü sanılıyor.

    Archie adı da ABD’de yayımlanan aynı adlı çizgi romandan geliyordu. Archie Andrews, aynen Prens Harry gibi kızıl saçlı ve Markle bu karakteri, koleksiyonunu yapacak kadar çok seviyordu. Markle şu sıralar arasının açık olduğu babasıyla birlikte bu koleksiyonu yapıyordu. Arkadaşı, bu ismi seçmesinin babasına mesaj olabileceğini de söyledi.

    © AP Photo / Bikas Das
    ABD'de yayımlana çizgi raoman Archie

    DİĞER İDDİALAR NE?

    Sussex dükü ve Düşesi, 6 Mayıs’ta dünyaya gelen bebeklerine Archie Harrison Mountbatten-Windsor adını verdi.

    © REUTERS /
    BBC, kraliyet bebeği hakkında ırkçı paylaşım yapan radyocuyu kovdu
    Archie adıyla ilgili konuşulan bir diğer konu ise, Prens Harry’nin abisi Cambridge Dükü William ile eşi Kate Middleton’un ilk çocukları Prens George’a dayandırılıyor.

    George’un kendisine adını soran birine “Ben Archie” diye yanıt verdiği aktarılıyordu. Çiftin seçiminin buna dayandırılabileceği iddia edildi.

    Bir diğer iddia ise, Archie isminin, Yeni Zelandalı bir çocuktan ilhamla seçildiği yönünde. Buna göre ekim ayında Yeni Zelanda’ya eşiyle birlikte resmi ziyarette bulunan Prens Harry, Auckland’de Archie adında bir gençle tanıştı. Archie ve ailesi, ziyaret esnasında kalabalığın arasından sıyrılarak Sussex Dükü’ne 'Küçük Taşlar’ adlı bir kitap hediye etti.

    Prens Harry ailenin oğullarından birine adını sorup “Archie” yanıtını alınca, “Archie, sevdim bu adı” yorumunda bulundu. Bunu eşi Meghan Markle’a da söyledi.

    Etiketler:
    Sussex, Archie Andrews, Çizgi Roman, kedi, isim, Archie Harrison Mountbatten-Windsor, Prens Harry, Meghan Markle, İngiltere
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