Elazığ'da 7 aydır işsiz olduğunu iddia eden bir kişi kendisini Atatürk heykeline zincirleyerek iş istedi.

Olay, dün gece Gazi Caddesi’ndeki Atatürk heykelinin önünde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen bir kişi, 7 aydır işsiz olduğunu iddia ederek, kendisini Atatürk heykeline zincirle bağladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, zincirleri kopardıktan sonra şüpheliyi ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü.

Kendisini Atatürk heykeline zincirleyip iş istedi https://t.co/Rz1a7rVuOi pic.twitter.com/elAogxu131 — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) May 10, 2019

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